El presidente Donald Trump reiteró su amenaza de llevar a cabo bombardeos generalizados en Irán en las próximas horas si Teherán no acepta los términos de Estados Unidos para poner fin a la guerra.

“Una civilización entera morirá esta noche, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá”, publicó en redes sociales.

A su vez, señaló que nuevos líderes iraníes con “mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas” podrían alcanzar un acuerdo antes de la fecha límite de las 8:00 p.m. que fijó a comienzos de esta semana.

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“Lo sabremos esta noche, uno de los momentos más importantes en la larga y compleja historia del mundo. 47 años de extorsión, corrupción y muerte finalmente llegarán a su fin”, afirmó.

El domingo, Trump prometió destruir infraestructura civil en Irán, incluidas centrales eléctricas, si no se alcanzaba un acuerdo antes del martes por la noche, hora de Nueva York, una medida que podría constituir un crimen de guerra.

Protestas en Irán

Miles de personas formaron este martes cadenas humanas ante centrales eléctricas y puentes en distintas ciudades de Irán para protestar contra las amenazas de ataques del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha advertido de que atacará esas infraestructuras si Teherán no reabre el estrecho de Ormuz.

En Teherán, cientos de personas se congregaron ante la mayor central eléctrica del país, Damavand, portando banderas de Irán y condenaron las amenazas estadounidenses de atacar infraestructuras vitales, según imágenes difundidas por la televisión estatal iraní.

En la ciudad occidental de Kermanshah, un grupo de manifestantes se concentró frente a la planta eléctrica de Bisotun, donde portaron fotografías del fallecido líder supremo Alí Jameneí y de su sucesor e hijo Mojtaba Jameneí, denunciando que atacar infraestructuras eléctricas constituye un crimen de guerra, según informó la agencia Mehr.

También se formaron cadenas humanas ante la central termoeléctrica de la ciudad noroccidental de Tabriz y la planta eléctrica de Shahid Rajaei, en la norteña ciudad de Qazvín.

Se observa humo tras un ataque aéreo estadounidense-israelí en Teherán, Irán, el 7 de abril de 2026. Una operación militar conjunta israelí-estadounidense continúa atacando múltiples objetivos en Irán desde la madrugada del 28 de febrero de 2026. (Teherán) EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

Las movilizaciones se replicaron en otros puntos del país. En Dezful (suroeste) estudiantes formaron una cadena humana sobre el puente histórico de la ciudad, con más de 1,700 años de antigüedad, en su defensa ante las amenazas de Trump.

Estas acciones forman parte de una campaña gubernamental que llamó a los jóvenes del país a formar cadenas humanas hoy para ”escenificar un símbolo de unidad y resistencia frente al enemigo", según dijo esta mañana el viceministro de Asuntos de la Juventud del Ministerio de Deporte, Alireza Rahimi.

Rahimi indicó que “los jóvenes de Irán, con cualquier ideología o preferencia, se unirán para decir al mundo que atacar infraestructuras públicas es un crimen de guerra”.

Figuras de la cultura iraní, entre ellos el músico iraní Ali Gamsari y el cantante Benyamin Bahadori, comenzaron ayer a instalarse en las inmediaciones de plantas eléctricas y puentes ante las amenazas de Trump de “desatar el infierno” si Teherán no reabre Ormuz antes de las 20:00 horas del martes 7 en Washington (00:00 GMT del miércoles).

Teherán ha bloqueado desde el comienzo de la guerra el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz, por donde transita el 20% del petróleo mundial, y solo permite el paso a barcos de países que considera aliados, lo que ha disparado el precio del petróleo, entre otros productos.

Elaborado con información de Bloomberg y EFE