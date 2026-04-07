Bombardeos en Teherán reavivan la tensión tras ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra objetivos en Irán. Foto: EFE.
Bombardeos en Teherán reavivan la tensión tras ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra objetivos en Irán. Foto: EFE.
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Redacción Gestión
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Teherán fue blanco de una , según reportó la Media Luna Roja iraní y confirmaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), en un contexto marcado por el ultimátum del , para alcanzar un acuerdo.

Los servicios de emergencia iraníes señalaron que una zona residencial fue impactada por bombardeos atribuidos a ambos países. “Otra área habitada fue atacada por el régimen sionista y Estados Unidos, y los equipos de rescate ya se encuentran brindando asistencia”, indicaron en la red social X, junto a imágenes que muestran labores entre los escombros.

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Hasta el momento, ni la Media Luna Roja ni las autoridades iraníes han informado sobre víctimas o heridos tras los ataques.

Donald Trump endurece su postura frente a Irán en medio de la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel. Foto: EFE.
Donald Trump endurece su postura frente a Irán en medio de la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel. Foto: EFE.

Se intensifica la ofensiva

Por su parte, las FDI aseguraron haber ejecutado “una ola de ataques aéreos” con el objetivo de afectar infraestructura vinculada al régimen iraní en Teherán y otras localidades, aunque no detallaron los blancos específicos.

Este nuevo episodio ocurre luego de que Irán presentara una propuesta a la Casa Blanca para poner fin al conflicto. En paralelo, Trump extendió hasta el martes el plazo de su ultimátum, en el que advirtió que la República Islámica “podría ser aniquilada en una noche” si no se alcanzan avances.

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Desde Israel, el evitó referirse a eventuales negociaciones, pero afirmó que su país atraviesa un momento de fortaleza. “Israel es más fuerte que nunca, y el régimen iraní es más débil que nunca”, sostuvo.

Con información de EFE.

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