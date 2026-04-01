El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que Irán le ha solicitado un “alto el fuego” y señaló que considerará esa posibilidad una vez que el estrecho de Ormuz haya sido reabierto.

“El nuevo presidente del régimen iraní, mucho menos radicalizado y mucho más inteligente que sus predecesores, ¡acaba de pedir un alto el fuego a los Estados Unidos de América! Lo consideraremos cuando el estrecho de Ormuz esté abierto, libre y despejado”, aseguró Trump en la plataforma Truth Social, sin especificar a qué líder iraní se refiere.

Hasta entonces, agregó Trump, Estados Unidos sigue “bombardeando a Irán hasta la aniquilación o, como dicen algunos, hasta que regrese a la Edad de Piedra!”.

Un importante anuncio

El líder estadounidense prevé ofrecer un «importante» discurso a la nación a las 21.00 horas de Washington (01.00 GMT del jueves) para informar sobre la guerra, en un mensaje que se produce tras una serie de comentarios sobre el posible fin del conflicto.

Trump afirmó el martes que prevé “retirarse” de Irán en “dos o tres semanas”, al asegurar que se están logrando los objetivos de la guerra iniciada el 28 de febrero, como evitar que la República Islámica obtenga un arma nuclear.

Coalición sin éxito

Tras haber intentado sin éxito liderar una coalición militar con sus aliados para reabrir el estrecho de Ormuz, vía clave para el comercio de crudo que permanece bloqueada por Irán en respuesta a los ataques estadounidenses e israelíes, Trump dijo el martes que este ya no es un asunto de Estados Unidos.

Trump instó a los países de la OTAN y a las naciones asiáticas a actuar con “coraje” y “tomar” el estrecho, por donde circula una quinta parte del petróleo mundial.

Retirada de la OTAN

En una entrevista publicada este miércoles por el diario británico The Telegraph, Trump dijo que no descarta retirar a Estados Unidos de la OTAN, una organización que definió como un «tigre de papel».

Irán niega haber solicitado un alto el fuego

Por su parte, la embajada de Irán en España aseguró en una publicación en X este miércoles que Irán niega «oficialmente» haber solicitado un alto el fuego como había afirmado el presidente de EE.UU., Donald Trump.

También el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, desmintió, según la agencia iraní Mehr, al presidente de Estados Unidos y aseguró que sus afirmaciones son «falsas e infundadas».

“El nuevo presidente del régimen iraní, mucho menos radicalizado y más inteligente que sus predecesores, acaba de pedir a los Estados Unidos de América un alto el fuego!”, escribió Trump en X, y agregó que lo consideraría “cuando el estrecho de Ormuz esté abierto, sea libre y claro”.

«Hasta entonces, vamos a arrasar Irán hasta hacerlo desaparecer o, como se suele decir, devolverlo a la Edad de Piedra», amenazó el presidente estadounidense.