Google. (Foto: AFP)
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Agencia EFE
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La Guardia Revolucionaria iraní afirmó este martes que atacará desde mañana miércoles a las oficinas en Oriente Medio de empresas tecnológicas estadounidenses que calificó como “compañías terroristas espías”, entre las que incluyó a Microsoft, Apple y Google, y advirtió a sus trabajadores que se alejen de sus puestos de trabajo.

indicó el cuerpo militar de élite en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

La Guardia Revolucionaria afirmó que atacará las oficinas de las tecnológicas estadounidenses a partir del miércoles 1 de abril a las 20:00 hora local iraní (16:30 GMT).

“Se recomienda a los empleados de estas instituciones que, para preservar sus vidas, se alejen inmediatamente de sus lugares de trabajo”, añadió.

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Una lista de 18 empresas

Tras ese mensaje público una lista de 18 empresas entre las que se encuentran Microsoft, Apple, Google, HP, Intel, Meta, IBM y Boeing.

Por otro lado, el Ejército de la República Islámica de Irán aseguró que atacó hoy con drones suicidas centros estratégicos y clave de comunicación, telecomunicaciones e industria de Siemens, Telecom y AT&T del «régimen asesino de niños» (en referencia a Israel) en Ben Gurión y Haifa.

Estados Unidos e Israel iniciaron una guerra contra La República Islámica el 28 de febrero que continúa a día de hoy con ataque diarios contra el país persa, que ha respondido con bombardeos contra instalaciones estadounidense en la región así como infraestructuras energéticas y el bloqueo del estrecho de Ormuz.

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