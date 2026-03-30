En la isla de Jark está la más importante terminal de petróleo de Irán.
En la isla de Jark está la más importante terminal de petróleo de Irán.
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia AFP
Agencia AFP

amenazó este lunes con “destruir por completo” la isla de Jark, donde está la principal terminal petrolera de Irán, si no se llega “pronto” a un acuerdo para poner fin a la guerra y reabrir el estratégico estrecho de Ormuz.

El conflicto en Oriente Medio, que empezó el 28 de febrero con el , se ha extendido a toda la región y está afectando al comercio mundial.

LEA TAMBIÉN: Trump evalúa el impacto económico si el petróleo sube a US$ 200 por barril

Los se dispararon como consecuencia del bloqueo iraní del , por el que solían transitar una quinta parte de las exportaciones mundiales de hidrocarburos.

El conflicto no da señales de tregua y este fin de semana y este lunes continuaron los bombardeos de Israel contra objetivos en Irán, al tiempo que sigue la ofensiva israelí en Líbano contra el movimiento proiraní Hezbolá.

Mapa de Medio Oriente que muestra a Irán, Kuwait, Arabia Saudita y Bahréin, con un acercamiento a la isla de Jark.
Mapa de Medio Oriente que muestra a Irán, Kuwait, Arabia Saudita y Bahréin, con un acercamiento a la isla de Jark.

Los ataques israelíes en territorio libanés han dejado más de 1.200 muertos desde el inicio de la guerra allí, el 2 de marzo, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenó al ejército “expandir” la zona de seguridad en este país vecino para “neutralizar” la amenaza de Hezbolá.

En Irán, los ataques del fin de semana contra su red eléctrica provocaron apagones en varios puntos de la capital, pero este lunes el Ministerio de Energía afirmó que la red está “estable” pese a los bombardeos.

Y el ejército israelí anunció el lunes haber bombardeado una universidad de Teherán dirigida por los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, afirmando que en ella se llevaban a cabo “actividades de investigación y desarrollo de armas avanzadas”.

TE PUEDE INTERESAR

Irán acusa a EE.UU. de preparar un ataque terrestre
Irán advierte que está dispuesto a “prenderles fuego” a tropas de EE.UU. si hay invasión terrestre
¿EE.UU. invadirá Irán? Administración Trump comunicó esto a sus aliados
Presidente de EE.UU. menciona “estrecho de Trump” en vez de Ormuz, clave en guerra con Irán
¿Una nueva amenaza a los precios en Perú? Alza de fletes marítimos “sin freno”

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.