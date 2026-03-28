El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, izquierda, y Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU.
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Agencia Bloomberg
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La administración de Donald Trump está señalando a sus aliados que no tiene planes inmediatos de una invasión terrestre de Irán, incluso mientras despliega miles de tropas en Medio Oriente, según personas familiarizadas con el asunto.

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