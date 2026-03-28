Las personas, que pidieron no ser identificadas al tratar deliberaciones privadas, advirtieron que el presidente Donald Trump podría cambiar de opinión en cualquier momento o avanzar con un ataque.

Señalaron que las tropas podrían cumplir diversos roles, incluido ayudar en evacuaciones de ciudadanos estadounidenses, pero también crear una sensación de ambigüedad estratégica sobre las intenciones de EE.UU.

El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo el viernes que EE.UU. puede lograr sus objetivos en Irán sin el uso de tropas terrestres, aunque su presencia le da opciones a Trump.

“El presidente tiene que estar preparado para múltiples contingencias, que no voy a discutir en los medios”, dijo Rubio a periodistas. “Podemos lograr todos nuestros objetivos sin tropas terrestres. Pero siempre vamos a estar preparados para darle al presidente la máxima flexibilidad y la mayor capacidad de adaptarse a contingencias si surgen”.

Un funcionario de la Casa Blanca, que pidió anonimato para describir el pensamiento interno, dijo que es tarea del Pentágono desarrollar planes que le den flexibilidad al presidente, y señaló que Trump ya ha dicho anteriormente que no tiene planes de enviar tropas terrestres a ningún lugar en este momento. El funcionario añadió que Irán será golpeado más fuerte que nunca si no logra alcanzar un acuerdo.

En los últimos días, el Departamento de Defensa ha desplegado dos Unidades Expedicionarias de Marines —unos 5,000 efectivos en total— en Medio Oriente. La primera de ellas está programada para llegar el sábado, mientras que la segunda necesitará más tiempo para hacerlo. El departamento también ordenó el despliegue de unos 2,000 soldados de la 82ª División Aerotransportada del Ejército.

Esos movimientos han generado especulación de que Trump se está preparando para un ataque terrestre. Entre los posibles escenarios se incluyen capturar el principal centro de exportación de petróleo de Irán en la isla de Kharg, incautar material nuclear iraní u ocupar zonas costeras cercanas al estrecho de Ormuz.

EE.UU. necesitaría más tropas para operaciones de mayor escala, y los plazos prolongados de estas irían más allá del rango de cuatro a seis semanas que Trump fijó para la guerra. Más de 150,000 soldados estadounidenses invadieron Irak al inicio de la guerra de 2003 como parte de una coalición que era aproximadamente el doble de ese tamaño.

El jueves, Trump postergó su fecha límite para que Irán acepte reabrir el estrecho de Ormuz o enfrente ataques contra su infraestructura energética, lo que por ahora calmó las especulaciones de que EE.UU. se preparaba para intensificar una campaña que comenzó con ataques de EE.UU. e Israel el 28 de febrero.