El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que extenderá hasta el lunes 6 de abril el ultimátum para que Irán reabra el estrecho de Ormuz o destruirá sus centrales eléctricas.

El mandatario informó a través de su red Truth Social que, “a petición del Gobierno iraní”, ha decidido prolongar el plazo 10 días más, con lo que vencerá el 6 de abril a las 20 horas de Washington.

“Las conversaciones continúan y, a pesar de las declaraciones erróneas difundidas por algunos medios de comunicación que propagan noticias falsas, están progresando muy bien, precisó.

Trump dio la semana pasada un ultimátum a Irán para que reabra totalmente el estratégico estrecho de Ormuz, por donde pasa la quinta parte del petróleo mundial, bajo amenaza de destruir sus centrales eléctricas.

El plazo original lo fijó para el lunes 23 de marzo, pero luego lo extendió hasta este viernes 27, al argumentar que ambos países comenzaron a negociar el fin del conflicto.

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Según el presidente estadounidense, Irán está “suplicando llegar a un acuerdo” y habría dejado pasar a una decena de petroleros por el estrecho de Ormuz como muestra de buena voluntad.

El Gobierno estadounidense hizo llegar a las autoridades iraníes, a través de la mediación de Pakistán, un plan de 15 puntos para poner fin a la guerra, pero Irán lo ha rechazado.

Mientras la Casa Blanca habla de negociaciones, el Pentágono está preparando distintas opciones de intervención militar para ejecutar un “golpe final” en la guerra de Irán que podría incluir la participación de fuerzas terrestres, según publicó el medio digital Axios.

Por otro lado, el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, dice que las palabras y el comportamiento de Estados Unidos son “una señal de contradicción”, ya que a la vez que solicita negociar, sigue la agresión y envía más fuerzas a la región.

Elaborado con información de EFE.