El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los periodistas antes de subir al Air Force One en el Aeropuerto Internacional de Palm Beach, en West Palm Beach (Florida), el 23 de marzo de 2026. Foto: SAUL LOEB / AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los periodistas antes de subir al Air Force One en el Aeropuerto Internacional de Palm Beach, en West Palm Beach (Florida), el 23 de marzo de 2026. Foto: SAUL LOEB / AFP
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o destruirá sus centrales eléctricas.

El mandatario informó a través de su red Truth Social que, “a petición del Gobierno iraní”, ha decidido prolongar el plazo 10 días más, con lo que vencerá el 6 de abril a las 20 horas de Washington.

“Las conversaciones continúan y, a pesar de las declaraciones erróneas difundidas por algunos medios de comunicación que propagan noticias falsas, están progresando muy bien, precisó.

LEA TAMBIÉN: Estados Unidos afirma que las conversaciones con Irán continúan siendo “productivas”

, bajo amenaza de destruir sus centrales eléctricas.

El plazo original lo fijó para el lunes 23 de marzo, pero luego lo extendió hasta este viernes 27, al argumentar que ambos países comenzaron a negociar el fin del conflicto.

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Según el presidente estadounidense,

El Gobierno estadounidense hizo llegar a las autoridades iraníes, a través de la mediación de Pakistán, un plan de 15 puntos para poner fin a la guerra, pero Irán lo ha rechazado.

LEA TAMBIÉN: Irán admite contactos con Estados Unidos, pero niega que haya conversaciones

Mientras la Casa Blanca habla de negociaciones, el Pentágono está preparando distintas opciones de intervención militar para ejecutar un “golpe final” en la guerra de Irán que podría incluir la participación de fuerzas terrestres, según publicó el medio digital Axios.

Por otro lado,

Elaborado con información de EFE.

Esta imagen en color natural, obtenida con MODIS del satélite Terra de la NASA el 5 de febrero de 2025, muestra el estrecho de Ormuz. (AFP).
Esta imagen en color natural, obtenida con MODIS del satélite Terra de la NASA el 5 de febrero de 2025, muestra el estrecho de Ormuz. (AFP).

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