El crecimiento podría verse afectado hasta en dos puntos porcentuales, mientras que la inflación podría aumentar en una magnitud similar incluso si la guerra concluye en el corto plazo, señaló Kapito en el Asia Pacific Financial and Innovation Symposium en Melbourne el jueves.

El petróleo aún podría dispararse hasta US$ 150 por barril incluso “si mañana anunciamos que la guerra terminó”, ya que tomaría tiempo para que las cadenas de suministro interrumpidas vuelvan a plena capacidad.

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“¿Y si esta disrupción dura una semana, seis meses, un año? ¿Qué significará para las empresas que poseo?”, dijo Kapito. “Mi mayor preocupación es que la gente no está considerando esto; simplemente asumen” un escenario optimista.

El índice S&P 500 de acciones de Estados Unidos ha caído menos de 5% desde que comenzó la guerra hace casi un mes, mientras que algunas operaciones defensivas han fallado. El oro ha caído cerca de 15%, y los bonos del Tesoro —que normalmente ofrecen protección a las carteras— también han retrocedido ante el aumento de los precios del petróleo, que alimenta temores inflacionarios.

En el pasado, “cuando había un conflicto como este, se compraban bonos del Tesoro a corto plazo, se compraba oro y se vendía en corto el mercado accionario”, dijo Kapito, destacando la respuesta desigual de los mercados ante la guerra.

El S&P 500 ha caído menos del 5% desde que comenzó la guerra con Irán.

En el mismo evento en Melbourne, el presidente de Apollo Global Management, Jim Zelter , también advirtió sobre un mayor riesgo de recesión en Estados Unidos y presiones sobre el ciclo crediticio debido a un conflicto prolongado.

Las advertencias reflejan una creciente preocupación de que los mercados estén demasiado complacientes frente a las consecuencias económicas del conflicto, en particular el riesgo de disrupciones prolongadas en energía y transporte marítimo que podrían extenderse a las cadenas de suministro globales.

Zelter señaló que los consumidores en Estados Unidos, que han sido un pilar de la economía en los últimos años, ya muestran señales de debilidad. La confianza del consumidor en los primeros dos meses del año ha ido disminuyendo, y el alza de los precios del petróleo generará una mayor presión sobre sus finanzas, añadió.

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“No se trata realmente de un shock de tasas de interés, sino de un shock de confianza en el gasto en la mayor economía del mundo”, dijo Zelter .

A pesar de la perspectiva de menor crecimiento y mayor inflación vinculada a la guerra, Kapito afirmó que mantiene una visión positiva a largo plazo, citando temas como la inteligencia artificial y el auge de los mercados privados como factores clave de impulso para los inversionistas.