Robert Kapito Photographer: Carla Gottgens/Bloomberg
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Agencia Bloomberg
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El presidente de BlackRock Inc., Rob Kapito, advirtió que los inversionistas podrían estar subestimando los riesgos derivados de la guerra con Irán, los cuales probablemente afectarán el crecimiento e impulsarán la inflación incluso si el conflicto termina pronto.

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