Fotografía del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca, en Washington (EE.UU.). EFE/EPA/ Graeme Sloan
Fotografía del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca, en Washington (EE.UU.). EFE/EPA/ Graeme Sloan
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dijera que ha rechazado una propuesta de 15 puntos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la guerra.

“No se han detenido. Las conversaciones continúan. Son productivas, tal como dijo el presidente (Trump) el lunes, y siguen siéndolo”, explicó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Por otra parte, la funcionaria aseguró que no todo lo reportado por diferentes medios de comunicación sobre el plan de 15 puntos planteado por Estados Unidos es cierto.

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“La Casa Blanca nunca confirmó la totalidad de dicho plan. (Los reportes) contienen elementos de verdad, pero algunas de las historias que leí no se ajustaban enteramente a los hechos”, explicó la portavoz.

y el desarrollo de misiles balísticos iraníes, además de hacer mención a la seguridad de las rutas energéticas, en particular el estrecho de Ormuz, por donde circula una quinta parte del crudo que se exporta en el mundo y que está parcialmente bloqueado desde que empezó la guerra.

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Medios iraníes han dicho que Teherán rechazó el plan por considerarlo “excesivo” y que ha respondido a Washington con sus propias condiciones.

, condicionando la medida a que Irán desbloquee el estrecho de Ormuz.

Elaborado con información de EFE.

Fotografía de archivo de una valla publicitaria contra Estados Unidos, en Teherán (Irán). EFE/EPA/ Abedin Taherkenareh
Fotografía de archivo de una valla publicitaria contra Estados Unidos, en Teherán (Irán). EFE/EPA/ Abedin Taherkenareh

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