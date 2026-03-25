La Casa Blanca aseguró este miércoles que las conversaciones con Irán continúan y que siguen siendo “productivas” después de que el gobierno de dicho país de Medio Oriente dijera que ha rechazado una propuesta de 15 puntos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la guerra.

“No se han detenido. Las conversaciones continúan. Son productivas, tal como dijo el presidente (Trump) el lunes, y siguen siéndolo”, explicó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Por otra parte, la funcionaria aseguró que no todo lo reportado por diferentes medios de comunicación sobre el plan de 15 puntos planteado por Estados Unidos es cierto.

“La Casa Blanca nunca confirmó la totalidad de dicho plan. (Los reportes) contienen elementos de verdad, pero algunas de las historias que leí no se ajustaban enteramente a los hechos”, explicó la portavoz.

Según informó el diario The New York Times, el plan de paz fue canalizado a través de Pakistán e incluye líneas generales relacionadas con el programa nuclear y el desarrollo de misiles balísticos iraníes, además de hacer mención a la seguridad de las rutas energéticas, en particular el estrecho de Ormuz, por donde circula una quinta parte del crudo que se exporta en el mundo y que está parcialmente bloqueado desde que empezó la guerra.

Medios iraníes han dicho que Teherán rechazó el plan por considerarlo “excesivo” y que ha respondido a Washington con sus propias condiciones.

Cabe recordar que Trump anunció que aplazará durante 5 días los ataques contra centrales eléctricas iraníes con los que había amenazado, condicionando la medida a que Irán desbloquee el estrecho de Ormuz.

Elaborado con información de EFE.