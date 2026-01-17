Estados Unidos congeló la tramitación de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países. (Imagen generada por IA, Roboneo).
Estados Unidos congeló la tramitación de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países. (Imagen generada por IA, Roboneo).
Daniel Seclen Parraguez
Daniel Seclen Parraguez

El Gobierno de Estados Unidos suspendió el procesamiento de trámites de visas para ciudadanos de 75 países, incluidos Colombia, Brasil y Uruguay.

