La medida entra en vigor 21 de enero de 2026 y se mantendrá sin plazo definido mientras se revisan los procedimientos migratorios. No obstante, cabe precisar que la suspensión indefinida del procesamiento es para visas de inmigrante; es decir, residencia permanente, reunificación familiar, lotería, invitaciones laborales.

La mención de países de Sudamérica ha generado incertidumbre sobre el futuro de sus trámites para la visa, requisito importante para ingresar a territorio estadounidense.

Aunque Perú y países vecinos como Ecuador o Chile no están en la lista, lo cierto es que esta medida genera un impacto en la región. Pero ¿también generaría un riesgo para eventos a desarrollarse en Estados Unidos como el Mundial 2026 o los Juegos Olímpicos de 2028?

¿Cuál será el impacto?

Juan Carlos Ladines, internacionalista del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, precisó la suspensión de Estados Unidos se refiere específicamente a visas de migración y no a visas de turismo o de negocios, por lo que eventos como el Mundial de fútbol o los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 no se verían afectados.

Los aficionados que solo quieran viajar a EE.UU. como turistas para asistir a partidos del Mundial necesitan una visa de no inmigrante (típicamente B1/B2), que no está bloqueada por esta medida.

El argumento oficial de Estados Unidos, precisó, es que ciertos migrantes generan un “costo fiscal” significativo al usar servicios sociales estadounidenses, y que esos recursos deben priorizarse para ciudadanos estadounidenses.

“Esto se encuentra dentro de la visión del gobierno republicano, de la administración Trump. Estos recursos deben ser destinados principalmente a los ciudadanos norteamericanos”, indicó.

Intención de influencia política en la región

El especialista sostuvo que, al menos para América Latina, se puede percibir un claro sesgo ideológico en la aplicación de esta política de visas.

Vinculó esto con una especie de “nueva doctrina Monroe”, la idea de “América para los americanos”, pero ahora filtrada por una preferencia política.

Ante ello, Ladines consideró que, más que un castigo directo a los países con cierta inclinación política, la medida funciona como mecanismo de influencia hacia las poblaciones a no apoyar proyectos de cierta ideología.

“Lo que hace presuponer es que hay un cierto sesgo ideológico, a pesar de las buenas relaciones que más o menos hay, por ejemplo, Trump y Petro han estado conversando en los últimos días o incluso las comunicaciones fluidas que tienen entre Venezuela y la administración Trump. Entonces, claramente lo que refleja es que hay una cierta presión, una cierta, una manera de inducir a la población, a que no vire o no tenga un giro hacia la izquierda”, añadió.

Migración desde Centroamérica y Sudamérica

Según el especialista, la crisis migratoria que más preocupa a Estados Unidos está asociada sobre a Centroamérica, no tanto a Sudamérica.

Indicó que muchos de quienes cruzan la frontera sur son hondureños, salvadoreños, nicaragüenses y otros centroamericanos que huyen de contextos marcados por el crimen organizado y la alta inseguridad en sus países.

En Sudamérica, en tanto, existe también una migración importante hacia Estados Unidos, pero no tiene la misma visibilidad ligada al cruce irregular de la frontera que domina el discurso político estadounidense sobre la seguridad fronteriza.

Competencia geopolítica

En el marco de la competencia entre Estados Unidos y China por influencia en América Latina, se le consultó a Ladines sobre si considera que China flexibilice su régimen de visados como gesto de acercamiento diplomático hacia países como Perú u otros de la región.

El especialista respondió que, en términos de “capital humano” migrante, el Perú no es un objetivo tan central como para desatar una competencia directa de atracción de migrantes entre China y Estados Unidos.

“Tendríamos que ver si esto iría dentro de una gestión diplomática, como hay que verlo desde ese punto sobre las facilidades que puede dar China, ¿a cambio de qué? Porque China igual se las va a cobrar. Entonces, ¿qué va a hacer? Pediría facilidades para los trenes que están pidiendo que conecten con el Atlántico o para que puedan desarrollar más bien proyectos de infraestructura”, puntualizó.