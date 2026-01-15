Spotify ha anunciado una nueva subida en el precio de las suscripciones a su servicio Premium a partir de febrero, que afectará a Estados Unidos, Estonia y Letonia.

En un comunicado en su web, la compañían sueca ha señalado que los usuarios de estos países recibirán un correo electrónico en los próximos días explicando las nuevas tarifas para sus suscripciones.

“Las actualizaciones ocasionales de precios en nuestros mercados reflejan el valor que Spotify ofrece, lo que nos permite seguir ofreciendo la mejor experiencia posible y beneficiar a los artistas”, ha explicado la empresa en el mensaje.

Esta nueva subida del precio de las suscripciones Premium se suma a la del pasado mes de agosto para las regiones de Asia, Oriente Medio, África, Europa, Latinoamérica y la región Asia-Pacífico, en las que la tarifa aumentó un euro en el caso de España.

Cuánto costarán las nuevas suscripciones

Spotify ya ha actualizado en su web el precio de sus suscripciones en Estados Unidos. Para la suscripción Individual, el nuevo coste es de 12,99 dólares al mes, y a suscripción para Estudiantes subirá a 6,99 dólares mensuales, ambas un dólar más caro que el anterior precio.

En cuanto a la suscripción Dúo, esta aumentará a 18,99 dólares al mes, y el plan Familiar ascenderá a 21,99 dólares cada mes, dos dólares más caras.

El servicio Premium de Spotify permite usar el servicio de música en ‘streaming’ sin anuncios y permite descargar contenidos para escucharlos sin conexión a internet. También permite modificar el orden de escucha, organizar la cola de reproducción, así como acceder a la calidad de audio alta y la escucha grupal en tiempo real.