Con la vitrina mundial como escenario, Ecuador afronta este domingo un estreno que podría marcar su hoja de ruta en la Copa Mundial FIFA 2026: enfrenta a Costa de Marfil en el Lincoln Financial Field de Filadelfia a las 18:00 horas de Quito (7 p.m. ET / 4 p.m. PT) . El resultado tendrá peso en la clasificación del Grupo E, donde también figuran Alemania y Curazao. ¿Quieres saber en qué canal transmiten el juego? A continuación, te contamos todos los detalles para que puedas verlo en tu país.

La transmisión del encuentro estará disponible por televisión abierta, cable y plataformas de streaming según la región. En España se podrá seguir por DAZN Mundial, DAZN Spain y Movistar+. En Estados Unidos la cobertura correrá a cargo de Fox Sports 1 (FS1), Telemundo, FOX One, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV.

En Sudamérica la señal principal será DIRECTV Sports junto a DGO. Además, Ecuador tendrá la transmisión en abierto por Teleamazonas; Colombia ofrecerá una cobertura especial a través de Win Sports y Win Play; Perú retransmitirá el partido por América TV, DIRECTV Sports Perú, DGO y Paramount+; y Venezuela lo seguirá por DIRECTV Sports Venezuela y Televen.

¿Qué canal transmite Ecuador vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026?

País Canales TV Streaming México — ViX México Estados Unidos Fox Sports 1, Telemundo FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo España DAZN Mundial, DAZN Spain, Movistar+ DAZN Ecuador Teleamazonas, DIRECTV Sports Ecuador DGO, Disney+ Premium Sur, Paramount+ Colombia Win Sports, DIRECTV Sports Colombia Win Play, DGO, Disney+ Premium Sur, Paramount+ Perú América TV, DIRECTV Sports Perú DGO, Disney+ Premium Chile, Paramount+ Chile Chilevisión, DIRECTV Sports Chile DGO, Disney+ Premium Chile, Paramount+ Argentina Telefe, DIRECTV Sports Argentina DGO, Flow Sports, Disney+ Premium Argentina, Paramount+ Uruguay DIRECTV Sports Uruguay DGO, Disney+ Premium Argentina, Paramount+ Venezuela DIRECTV Sports Venezuela, Televen DGO, Disney+ Premium Sur, Inter Paraguay Unicanal — Bolivia Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia Entel TV Panamá Tigo Sports Panamá, FOX Panamá — Costa Rica FOX+ — Guatemala TeleOnce, Chapin TV, Tigo Sports Guatemala, FOX Guatemala — Honduras Tigo Sports Honduras, FOX Honduras — El Salvador Canal 4, TCS GO, Tigo Sports El Salvador, FOX El Salvador — Nicaragua Canal 10, Tigo Sports Nicaragua, FOX Nicaragua — Puerto Rico Fox Sports 1, Telemundo NAICOM República Dominicana Pio Deportes — Brasil SporTV, Globo Globoplay, CazéTV, Claro TV+, Sky+, Vivo Play, Zapping

Horarios para ver el partido Ecuador vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026

País Hora México 17:00 Estados Unidos (ET) 19:00 Estados Unidos (PT) 16:00 Costa Rica 17:00 Guatemala 17:00 Honduras 17:00 El Salvador 17:00 Nicaragua 17:00 Panamá 18:00 Colombia 18:00 Ecuador 18:00 Perú 18:00 Venezuela 19:00 Bolivia 19:00 Chile 19:00 Paraguay 19:00 Argentina 20:00 Uruguay 20:00 España 01:00 (lunes 15 de junio)

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Ecuador vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026

Partido: Ecuador vs. Costa de Marfil

Ecuador vs. Costa de Marfil Competición: Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo E)

Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo E) Fecha: Domingo 14 de junio de 2026 Hora: 7:00 p.m. ET / 4:00 p.m. PT (Estados Unidos) / 17:00 horas del Centro de México

Domingo 14 de junio de 2026 7:00 p.m. ET / 4:00 p.m. PT (Estados Unidos) / 17:00 horas del Centro de México Estadio: Lincoln Financial Field

Lincoln Financial Field Ciudad: Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos Capacidad: 68,324 espectadores

Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos 68,324 espectadores Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra)

Michael Oliver (Inglaterra) TV en Estados Unidos: Fox Sports 1 (FS1) y Telemundo

Fox Sports 1 (FS1) y Telemundo Streaming en Estados Unidos: FOX One, fuboTV y Telemundo Deportes En Vivo

FOX One, fuboTV y Telemundo Deportes En Vivo TV en España: Movistar+, DAZN Spain y DAZN Mundial

Movistar+, DAZN Spain y DAZN Mundial Streaming en España: DAZN

DAZN TV en Ecuador: Teleamazonas y DIRECTV Sports Ecuador

Teleamazonas y DIRECTV Sports Ecuador Streaming en Ecuador: DGO, Disney+ Premium Sur y Paramount+

DGO, Disney+ Premium Sur y Paramount+ TV en Latinoamérica: DIRECTV Sports, Telefe, Chilevisión, Win Sports, Televen, Unicanal y señales locales según el país

DIRECTV Sports, Telefe, Chilevisión, Win Sports, Televen, Unicanal y señales locales según el país Streaming en Latinoamérica: DGO, Disney+ Premium y Paramount+

Ecuador llega respaldado por una de las mejores defensas de las eliminatorias sudamericanas y una racha invicta que ilusiona a toda una generación. Costa de Marfil, por su parte, representa una de las selecciones más poderosas del continente africano y pretende trasladar al Mundial el impulso adquirido tras conquistar la Copa Africana de Naciones. El ganador dará un paso importante en la carrera por los octavos de final.