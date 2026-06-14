FILADELFIA, PENSILVANIA (ESTADOS UNIDOS), 14/06/2026.- Lista de horarios y canales de televisión en diferentes países del mundo para ver Ecuador vs. Costa de Marfil EN VIVO GRATIS y ONLINE hoy por la fecha 1 del grupo E del Mundial 2026 en el Estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia, Pensilvania. FOTO DE NOÉ YACTAYO
FILADELFIA, PENSILVANIA (ESTADOS UNIDOS), 14/06/2026.- Lista de horarios y canales de televisión en diferentes países del mundo para ver Ecuador vs. Costa de Marfil EN VIVO GRATIS y ONLINE hoy por la fecha 1 del grupo E del Mundial 2026 en el Estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia, Pensilvania. FOTO DE NOÉ YACTAYO
Noé Yactayo
mailNoé Yactayo

Con la vitrina mundial como escenario, Ecuador afronta este domingo un estreno que podría marcar su hoja de ruta en la Copa Mundial FIFA 2026: enfrenta a Costa de Marfil en el Lincoln Financial Field de Filadelfia a las 18:00 horas de Quito (7 p.m. ET / 4 p.m. PT). El resultado tendrá peso en la clasificación del Grupo E, donde también figuran Alemania y Curazao. ¿Quieres saber en qué canal transmiten el juego? A continuación, te contamos todos los detalles para que puedas verlo en tu país.

La transmisión del encuentro estará disponible por televisión abierta, cable y plataformas de streaming según la región. En España se podrá seguir por DAZN Mundial, DAZN Spain y Movistar+. En Estados Unidos la cobertura correrá a cargo de Fox Sports 1 (FS1), Telemundo, FOX One, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV.

En Sudamérica la señal principal será DIRECTV Sports junto a DGO. Además, Ecuador tendrá la transmisión en abierto por Teleamazonas; Colombia ofrecerá una cobertura especial a través de Win Sports y Win Play; Perú retransmitirá el partido por América TV, DIRECTV Sports Perú, DGO y Paramount+; y Venezuela lo seguirá por DIRECTV Sports Venezuela y Televen.

¿Qué canal transmite Ecuador vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026?

PaísCanales TVStreaming
MéxicoViX México
Estados UnidosFox Sports 1, TelemundoFOX One, fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo
EspañaDAZN Mundial, DAZN Spain, Movistar+DAZN
EcuadorTeleamazonas, DIRECTV Sports EcuadorDGO, Disney+ Premium Sur, Paramount+
ColombiaWin Sports, DIRECTV Sports ColombiaWin Play, DGO, Disney+ Premium Sur, Paramount+
PerúAmérica TV, DIRECTV Sports PerúDGO, Disney+ Premium Chile, Paramount+
ChileChilevisión, DIRECTV Sports ChileDGO, Disney+ Premium Chile, Paramount+
ArgentinaTelefe, DIRECTV Sports ArgentinaDGO, Flow Sports, Disney+ Premium Argentina, Paramount+
UruguayDIRECTV Sports UruguayDGO, Disney+ Premium Argentina, Paramount+
VenezuelaDIRECTV Sports Venezuela, TelevenDGO, Disney+ Premium Sur, Inter
ParaguayUnicanal
BoliviaRed Uno, Unitel, Tigo Sports BoliviaEntel TV
PanamáTigo Sports Panamá, FOX Panamá
Costa RicaFOX+
GuatemalaTeleOnce, Chapin TV, Tigo Sports Guatemala, FOX Guatemala
HondurasTigo Sports Honduras, FOX Honduras
El SalvadorCanal 4, TCS GO, Tigo Sports El Salvador, FOX El Salvador
NicaraguaCanal 10, Tigo Sports Nicaragua, FOX Nicaragua
Puerto RicoFox Sports 1, TelemundoNAICOM
República DominicanaPio Deportes
BrasilSporTV, GloboGloboplay, CazéTV, Claro TV+, Sky+, Vivo Play, Zapping

Horarios para ver el partido Ecuador vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026

PaísHora
México17:00
Estados Unidos (ET)19:00
Estados Unidos (PT)16:00
Costa Rica17:00
Guatemala17:00
Honduras17:00
El Salvador17:00
Nicaragua17:00
Panamá18:00
Colombia18:00
Ecuador18:00
Perú18:00
Venezuela19:00
Bolivia19:00
Chile19:00
Paraguay19:00
Argentina20:00
Uruguay20:00
España01:00 (lunes 15 de junio)

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Ecuador vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026

  • Partido: Ecuador vs. Costa de Marfil
  • Competición: Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo E)
  • Fecha: Domingo 14 de junio de 2026Hora: 7:00 p.m. ET / 4:00 p.m. PT (Estados Unidos) / 17:00 horas del Centro de México
  • Estadio: Lincoln Financial Field
  • Ciudad: Filadelfia, Pensilvania, Estados UnidosCapacidad: 68,324 espectadores
  • Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra)
  • TV en Estados Unidos: Fox Sports 1 (FS1) y Telemundo
  • Streaming en Estados Unidos: FOX One, fuboTV y Telemundo Deportes En Vivo
  • TV en España: Movistar+, DAZN Spain y DAZN Mundial
  • Streaming en España: DAZN
  • TV en Ecuador: Teleamazonas y DIRECTV Sports Ecuador
  • Streaming en Ecuador: DGO, Disney+ Premium Sur y Paramount+
  • TV en Latinoamérica: DIRECTV Sports, Telefe, Chilevisión, Win Sports, Televen, Unicanal y señales locales según el país
  • Streaming en Latinoamérica: DGO, Disney+ Premium y Paramount+

Ecuador llega respaldado por una de las mejores defensas de las eliminatorias sudamericanas y una racha invicta que ilusiona a toda una generación. Costa de Marfil, por su parte, representa una de las selecciones más poderosas del continente africano y pretende trasladar al Mundial el impulso adquirido tras conquistar la Copa Africana de Naciones. El ganador dará un paso importante en la carrera por los octavos de final.

SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista especializado en Mundial FIFA 2026, selecciones nacionales, UFC, televisión deportiva y streaming para audiencias hispanas de Estados Unidos. Integra El Comercio desde 2022 y cuenta con 13 años de experiencia en medios digitales. Antes trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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