La noche del domingo 14 de junio de 2026, algo histórico tendrá lugar en el patio sur de la Casa Blanca cuando el UFC Freedom 250 celebre a lo grande el 250 aniversario de los Estados Unidos con una cartelera de siete combates encabezada por un par de peleas por campeonatos: Ilia Topuria y Justin Gaethje por la unificación del título de peso ligero, junto con un enfrentamiento por el título interino de peso pesado entre Alex Pereira y Ciryl Gane. Mira el UFC Freedom 250 a través de HBO MAX en directo desde España, a partir de las 2:00 a.m. del lunes 15 de junio .

WASHINGTON, DISTRITO DE COLUMBIA (ESTADOS UNIDOS), 14/06/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver la pelea entre Ilia Topuria y Justin Gaethje este sábado 14 de junio por la cartelera estelar del UFC Freedom 250 en la Casa Blanca. FOTO DE UFC.COM

¿Cómo ver MAX EN EN DIRECTO, UFC Freedom 250: Ilia Topuria — Justin Gaethje?

La UFC Freedom 250 en España se transmite por Eurosport pero necesitas tener una suscripción en MAX con el Complemento Deportes para poder tener el acceso. Puedes hacerlo en dos plantes diferentes: Estándar y Premium.

Plan estándar de MAX: 9.99 € (Mensual)

Contenidos en resolución Full HD.

Reproducción en 2 dispositivos simultáneos.

Gasta 30 descargas de contenido sin conexión.

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Reproducción en hasta 2 dispositivos simultáneos.

La disponibilidad de los contenidos varía según el país.

WASHINGTON, DISTRITO DE COLUMBIA (ESTADOS UNIDOS), 14/06/2026.- UFC Freedom 250 EN VIVO: descubre dónde ver la pelea de Ilia Topuria vs. Justin Gaethje por TV y streaming en Estados Unidos y México. Horarios, cartelera y canales oficiales. FOTO DE UFC.COM

¿En qué dispositivos de streaming puedo ver UFC Freedom 250: Ilia Topuria — Justin Gaethje con MAX?

La cobertura del evento UFC Freedom 250: Ilia Topuria — Justin Gaethje se puede ver vía HBO MAX en los siguientes dispositivos: Smart TV, smartphones, tablets, consolas de juegos, dispositivos de streaming y en cualquier navegador web en HBOMAX.com (excepto Argentina, Chile y Colombia). Aquí tienes una lista completa.

DÓNDE VER HBO MAX STREAMING PC / PORTÁTIL / APPLE Todos los dispositivos con un navegador de Internet DISPOSITIVOS MÓVILES iPhone/iPad, Teléfonos y tabletas Android Y Tableta Amazon Fire TELEVISOR & DISPOSITIVOS DE TRANSMISIÓN DE STREAMING Televisores inteligentes (Android TV, Samsung, LG, Panasonic, Sony, Philips y Hisense) y dispositivos de transmisión (Apple TV, Amazon Fire TV, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast, Sky Q Black, Magenta TV, Magenta TV Stick, Vodafone Giga TV y Net TV, waipu.tv y Roku Stick) CONSOLAS DE VIDEOJUEGOS PlayStation (PlayStation 4, PlayStation 4 Pro y PlayStation 5) y Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series S y Xbox Series X)