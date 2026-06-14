Desde la Casa Blanca en Washington D.C., este domingo 14 de junio la UFC vivirá uno de sus eventos más memorables de todos los tiempos. No te pierdas la transmisión del UFC Freedom 250: Ilia Topuria vs. Justin Gaethe EN DIRECTO por la señal de Paramount Plus en todo el mundo (único canal de TV que lo transmite), donde se pondrá en juego el título indiscutido del peso ligero . Además, tendremos a Ciryl Gane vs. Alex Pereira como pelea coestelar por la categoría de peso pesado, en el debut de ‘Chama’ en la máxima categoría de la empresa.

Consulta dónde puedes ver la transmisión de Topuria vs. Gaethje EN VIVO por el UFC Freedom 250, este domingo 14 de junio desde la Casa Blanca en Washington D.C. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT)

¿Cómo ver Paramount Plus EN VIVO desde México, USA y Latinoamérica?

Paramount Plus en Estados Unidos cuenta con dos planes: Essential (con anuncios) desde 5.99 dólares al mes o 89.99 al año; o SHOWTIME (sin anuncios y con más contenido) desde 11.99 dólares al mes o 139.99 dólares al año.

Paramount Plus en México cuenta con una suscripción mensual de aproximadamente 79 pesos mexicanos al mes o 979 al año en plan Premium, aunque este precio puede variar según el plan y opciones de calidad o números de dispositivos.

País Precio mensual Precio anual Perú 14.90 soles 169.90 soles Argentina 299 pesos Argentina 3,097.70 pesos argentinos Chile 4299 pesos chilenos 38 490 pesos chilenos Colombia 13,900 pesos colombianos 166 800 pesos colombianos Costa Rica, Ecuador, El Salvador y Panamá 4.99 dólares 59.88 dólares

¿Dónde suscribirte a Paramount Plus EN VIVO para ver UFC Freedom 250: Topuria vs. Gaethje?

Ingresa a la página web oficial de Paramount Plus (www.paramountplus.com) o descarga la aplicación. Posteriormente, deberás crear una cuenta y añadir tu método de pago de preferencia. Finalmente, podrás disfrutar de todo el contenido que ofrece Paramount Plus. Una vez realizado este procedimiento, podrás ver el evento de UFC Freedom 250: Topuria vs. Gaethje .

Cabe señalar que Paramount Plus está disponible y es compatible en PC, Mac, iOS, Android, Apple TV, Chromecast, FireTV y Roku (acorde a tu país).

Horario, TV y dónde ver el UFC Freedom 250: Topuria vs. Gaethje

Fecha: Domingo 14 de junio de 2026

Domingo 14 de junio de 2026 Lugar: Casa Blanca de Washington D.C.

Casa Blanca de Washington D.C. Horario: 11:00 p.m. CDMX / 1:00 am ET

11:00 p.m. CDMX / 1:00 am ET Canal TV y Streaming: Paramount Plus