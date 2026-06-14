La histórica cartelera del UFC Freedom 250 se perfila como el evento de artes marciales mixtas más trascendental del año este domingo 14 de junio de 2026, presentando una velada sin precedentes transmitida en vivo directamente desde el jardín sur de la Casa Blanca en Washington, D.C. Este escenario exclusivo, concretado gracias a la estrecha alianza entre el director ejecutivo de la compañía, Dana White, y Donald Trump —quien celebrará su octogésimo cumpleaños el mismo día del certamen—, albergará dos combates titulares que captarán la atención masiva en Estados Unidos, México y España. El esperado enfrentamiento estelar pondrá en juego el campeonato indiscutido de peso ligero entre el monarca Ilia Topuria y el contundente retador Justin Gaethje, respaldado por un choque coestelar de alto impacto donde Alex Pereira y Ciryl Gane disputarán el oro interino de la división de los pesos pesados. Si quieres saber a qué hora inicia y en qué canal ver UFC Freedom 250 EN VIVO, aquí te dejamos todos los detalles con horarios en distintos países y las señales de TV y streaming disponibles.

WASHINGTON, DISTRITO DE COLUMBIA (ESTADOS UNIDOS), 14/06/2026.- ¿Quién ganó la pelea entre Ilia Topuria y Justin Gaethje? Consulta el resultado, ganador, resumen, nocaut y cómo terminó el combate estelar de UFC Freedom 250. FOTO DE UFC.COM

¿A qué hora es la pelea Topuria vs. Gaethje hoy 14 de junio de 2026?

La cartelera principal del UFC Freedom 250 comenzará a las 02:00 a.m. en España (hora peninsular), por lo que la pelea entre Ilia Topuria y Justin Gaethje —al ser el combate estelar— se disputará en el tramo final del evento. Esto significa que el enfrentamiento podría iniciar entre una y dos horas después, dependiendo de la duración de las peleas previas, adaptándose a distintos horarios en América.

Horarios del evento (cartelera principal)

España: 2:00 a.m. (madrugada del lunes)

2:00 a.m. (madrugada del lunes) Estados Unidos: 8:00 p.m. ET, 7:00 p.m. CT, 6:00 p.m. MT, 5:00 p.m. PT

8:00 p.m. ET, 7:00 p.m. CT, 6:00 p.m. MT, 5:00 p.m. PT México (CDMX): 6:00 p.m.

6:00 p.m. Argentina: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Uruguay: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Paraguay: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Chile: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Bolivia: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Venezuela: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Perú: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Colombia: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Ecuador: 7:00 p.m.

WASHINGTON, DISTRITO DE COLUMBIA (ESTADOS UNIDOS), 14/06/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver la pelea entre Ilia Topuria y Justin Gaethje este sábado 14 de junio por la cartelera estelar del UFC Freedom 250 en la Casa Blanca. FOTO DE NOÉ YACTAYO CREADA CON IMÁGENES DE UFC.COM PARA MAG DE EL COMERCIO

Canales para ver UFC Freedom 250 EN VIVO

En Estados Unidos, México y el resto de Latinoamérica, el evento se podrá seguir principalmente a través de Paramount+, siendo la señal oficial de la UFC en ese país.

Por su parte, en España, los aficionados podrán disfrutar del UFC Freedom 250 a través de Eurosport y su servicio de streaming, que cuenta con los derechos de transmisión de los eventos más importantes de la UFC en el país. Como siempre, se recomienda verificar la programación local para confirmar la disponibilidad exacta del combate.