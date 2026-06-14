UFC Freedom 250 será una velada histórica porque se celebrará en los jardines de la Casa Blanca, un escenario inédito incluso para los estándares de la compañía de Dana White. La pelea estelar enfrentará al campeón Ilia Topuria contra el explosivo Justin Gaethje por el título de peso ligero, el domingo 14 de junio en Washington D.C. , en una cartelera pensada para audiencias globales, con enorme interés en Estados Unidos y México.

Conoce la fecha, horarios, canales de TV y cartelera de UFC Freedom 250 este domingo 14 de junio desde la Casa Blanca de Nueva York. (Foto: UFC / Composición Mag)

Dónde ver UFC Freedom 250 EN VIVO en TV y streaming

UFC Freedom 250 estará centralizada en plataformas de suscripción, sin necesidad de pago por evento adicional en la mayoría de regiones. En Estados Unidos, la pelea se verá a través de Paramount+, mientras que en España el evento estará disponible en HBO Max con la señal de Eurosport como referencia.

En Latinoamérica, incluidos México, Perú y Argentina, Paramount+ posee los derechos de transmisión de UFC, ofreciendo tanto la cartelera completa como el combate estelar Topuria vs. Gaethje en directo. En Europa continental, los derechos de UFC para 2026 pertenecen a Eurosport, cuyas señales Eurosport 1 y 2 se distribuyen también mediante DAZN en diversos países, aunque para este evento en particular la pelea principal se concentra en la app de Eurosport/HBO Max según se ha detallado.

Región / País Canal de TV / Plataforma oficial para UFC Freedom 250 Estados Unidos Paramount+ (streaming con derechos oficiales UFC) México Paramount+ (transmisión oficial del evento completo) Perú Paramount+ (derechos de UFC para 2026, cartelera completa) Argentina Paramount+ (streaming oficial en Latinoamérica) Resto de Latinoamérica Paramount+ (plataforma con derechos regionales de UFC) España HBO Max + señal Deportes/Eurosport (UFC Freedom 250 en streaming) Europa (varios países) Eurosport 1 y 2 a través de Eurosport app y DAZN, según disponibilidad local

¿A qué hora ver UFC Freedom 250 EN VIVO ONLINE el domingo 14 de junio?

UFC Freedom 250 inicia en la franja nocturna del domingo 14 de junio, con ligeras variaciones entre zonas horarias de Estados Unidos y México. Se ha reportado que la acción arranca alrededor de las 19:00 en Perú y 18:00 en México, mientras que en Estados Unidos se sitúa en torno a las 20:00 horas para la costa Este , ajustándose hacia el Oeste con la diferencia horaria.

En España, el evento comenzará a las 2:00 de la madrugada del lunes 15 de junio, con la pelea estelar prevista cerca de las 4:30 , lo que te permite calcular el horario aproximado de la estelar en tu región si planeas seguir exclusivamente el duelo Topuria vs Gaethje. Esta estructura horaria es clave para planificar tu noche de UFC, especialmente si piensas verlo en compañía, organizar una reunión en casa o incluso seguir la velada desde el móvil mientras te desplazas.

Región / País Primeras peleas (aprox.) Preliminares (aprox.) Cartelera estelar (UFC Freedom 250) México (CDMX, zona centro) 16:00 20:00 22:30 México (zona sureste) 17:00 21:00 23:30 México (zona Pacífico) 15:00–16:00 19:00 21:30–22:30 EE.UU. (ET – Nueva York) 17:00–18:00 19:00 20:00 EE.UU. (CT – Texas) 16:00–17:00 18:00 19:00 EE.UU. (MT – Denver) 15:00–16:00 17:00 18:00 EE.UU. (PT – Los Ángeles) 14:00–15:00 16:00 17:00 España (peninsular) 01:00 (lunes) 05:00 (lunes) 07:30 aprox. main event (lunes)

Cartelera principal del UFC Freedom 250

🏆 Ilia Topuria vs Justin Gaethje | Peso ligero​

🏆 Alex Pereira vs Ciryl Gane | Peso pesado

​​🤜 Sean O’Malley vs Aiemann Zahabi | Peso gallo

​​🤜 Josh Hokit vs Derrick Lewis | Peso pesado

🤜 Mauricio Ruffy vs Michael Chandler | Peso ligero​​

🤜 Bo Nickal vs Kyle Daukaus | Peso medio​​

🤜 Diego Lopes vs Steve García | Peso pluma