Ecuador y Costa de Marfil protagonizarán uno de los encuentros más atractivos de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 este domingo 14 de junio a partir de las 7:00 p.m. ET / 4:00 p.m. PT en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, en Pensilvania, en Buenos Aires, válido por la jornada inaugural del Grupo E del máximo torneo de selecciones. ¿Quieres ver el partido Ecuador vs. Costa de Marfil en vivo y en directo por el Mundial 2026 por TV, celular, tablet y otros dispositivos móviles? Te comparto la lista de canales por señal abierta, cable y streaming online para seguir la cobertura desde el lugar que te encuentres.

¿Cómo ver Ecuador vs. Costa de Marfil EN VIVO por TV y Streaming Online?

Aquí tienes la tabla de TV y streaming confirmados para el amistoso Ecuador vs. Costa de Marfil por la Jornada 1 del Grupo E de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 del domingo 14 de junio de 2026.

Canales de TV por país

País / Región Canal(es) de TV que transmiten el partido Argentina Telefe y DIRECTV Sports Chile Chilevision y DIRECTV Sports Colombia Win Sports y DSports Ecuador Teleamazonas y DSports Perú DSports Uruguay DSports Venezuela DSports México ViX Premium (TV/OTT de pago) Estados Unidos Fox Sports 1 y Telemundo Bolivia Red Uno, Unitel, Tigo Sports y Entel TV

Plataformas de streaming online

País / Región Plataforma(s) de streaming que lo pasan en vivo Argentina DGO, mitelefe y Paramount+ Cono Sur y resto de Latam DGO (streaming de DSports en varios países), Disney+ Premium y Paramount+ México ViX Premium (OTT) Estados Unidos fuboTV, Peacock, FOX One y Futbol de Primera Radio España DAZN

¿A qué hora juega Ecuador vs. Costa de Marfil EN VIVO HOY 27 de marzo?

El partido Ecuador vs. Costa de Marfil se juega el domingo 14 de junio de 2026 a las 20:00 en Buenos Aires, y estos son los horarios aproximados por país para verlo.

Argentina: 20:00 (domingo 14)

Uruguay: 20:00 (domingo 14)

Chile (continental): 20:00 (domingo 14)

Paraguay: 20:00 (domingo 14)

Bolivia: 19:00 (domingo 14)

Venezuela: 19:00 (domingo 14)

Brasil (Brasilia, Sao Paulo): 20:00 (domingo 14)

Perú: 18:00 (domingo 14)

Colombia: 18:00 (domingo 14)

Ecuador: 18:00 (domingo 14)

México Centro (CDMX, Ciudad Juárez): 17:00 (domingo 14)

México Pacífico (Hermosillo, Tijuana): 16:00 (domingo 14)

México Noroeste (Baja California, Cancún): 15:00 (domingo 14)

Estados Unidos Este (Nueva York, Miami): 19:00 (domingo 14)

Estados Unidos Centro (Chicago): 18:00 (domingo 14)

Estados Unidos Montaña (Denver): 17:00 (domingo 14)

Estados Unidos Pacífico (Los Ángeles): 16:00 (domingo 14)

Canadá Este (Toronto, Montreal): 19:00 (domingo 14)

España peninsular (Madrid): 01:00 (lunes 15)

España Canarias: 00:00 (lunes 15)

Reino Unido: 11:00 (domingo 14)

Francia, Alemania, Italia: 01:00 (lunes 15)

Marruecos: 01:00 (lunes 15)

Mauritania: 01:00 (lunes 15)

Arabia Saudita, Catar: 02:00 (lunes 15)

Japón: 08:00 (lunes 15)