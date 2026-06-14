Kimi Antonelli tiene una nueva oportunidad de afianzar su liderato en el Mundial de Pilotos de la temporada 2026 de la Fórmula 1. Este domingo 14 de junio (10:00 horas de Buenos Aires; 9 a.m. ET / 6 a.m. PT) , el piloto de Mercedes buscará aumenta su ventaja en la clasificación general en el Gran Premio de Barcelona-Cataluña 2026, una de las carreras más icónicas del Campeonato de Fórmula 1 y una prueba donde la clasificación suele ser tan importante como la propia carrera. Frente a él estarán nombres como Max Verstappen, Lando Norris, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Franco Colapinto, Sergio “Checo” Pérez, Fernando Alonso y Carlos Sainz, estos dos últimos que correran de local ante su afición en una temporada que continúa ofreciendo una intensa batalla en la parte alta de la parrilla. Los fanáticos de la ‘categoría reina’ del automovilismo de Latinoamérica podrán seguir toda la cobertura del fin de semana a través de ESPN y Disney+ Premium, que transmitirán en vivo la clasificación del sábado y la carrera principal desde Montmeló.

Cobertura televisiva de la máxima categoría del automovilismo. Sepa dónde ver la carrera del GP de Barcelona-Cataluña 2026 a través de la señal de SKY Sports en vivo gratis por F1 TV y la plataforma digital SKY Plus online hoy. | Crédito: f1.com / Composición Gestión Mix

¿Dónde ver ESPN EN VIVO, carrera del GP de Barcelona-Cataluña 2026 en Latinoamérica?

ESPN Latinoamérica mantiene los derechos de transmisión de la Fórmula 1 en gran parte de la región y ofrecerá la cobertura completa del Gran Premio de Barcelona-Cataluña 2026. Los aficionados podrán seguir la carrera principal, la clasificación y las prácticas libres a través de las diferentes señales de ESPN disponibles en televisión por suscripción.

Si prefieres seguir la actividad por internet, también podrás hacerlo mediante Disney+ Premium, plataforma que integra la cobertura deportiva de ESPN en la mayoría de mercados latinoamericanos.

País ESPN Latinoamérica Streaming Argentina DirecTV (621 SD / 1621 HD); Telecentro (105 SD / 1011 HD); Flow (103 HD) Disney+ Premium Colombia DirecTV (621 SD / 1621 HD); Movistar TV (200 HD / 483 SD / 884 HD); Claro TV (540 HD / 1510 HD) Disney+ Premium Perú DirecTV (621 SD / 1621 HD); Movistar TV (200 HD / 483 SD / 884 HD); Claro TV (510 SD / 540 HD / 1510 HD / 1511 HD) Disney+ Premium Chile DirecTV (610 SD / 1621 HD); Movistar TV (480 SD / 884 HD); Claro TV (174 SD / 474 HD); VTR (49) Disney+ Premium México SKY (548 / 1548); Izzi (895); Dish (338); Totalplay (558) Disney+ Premium Ecuador DirecTV (621 SD / 1621 HD); CNT (302 SD / 703 HD); TV Cable (200 SD / 730 HD) Disney+ Premium Venezuela Simple TV (621 SD / 1621 HD); Movistar TV (483 SD); NetUno (30); TV Zamora (40 SD / 154 HD) Disney+ Premium Uruguay DirecTV (621 SD / 1621 HD); Flow (103 SD / 101 HD / 716 HD) Disney+ Premium Paraguay Personal Flow (101 HD); Copaco (51 SD / 503 HD); Claro TV (93 SD / 124 HD) Disney+ Premium Bolivia Entel (40 HD); Tigo (510 SD / 702 HD); Cotas (54 SD / HD) Disney+ Premium República Dominicana Claro TV (205 SD / 302 SD / 662 HD / 1205 HD); Altice (350 / 352 SD / 462 HD) Disney+ Premium Costa Rica SKY (551); Claro TV (205 SD / 302 SD / 662 HD / 1205 HD); CableSantos (155) Disney+ Premium Guatemala SKY (551); Claro TV (205 SD / 302 SD / 662 HD / 1205 HD) Disney+ Premium El Salvador SKY (551); Claro TV (205 SD / 302 SD / 662 HD / 1205 HD) Disney+ Premium Honduras SKY (551); Claro TV (205 SD / 302 SD / 662 HD / 1205 HD) Disney+ Premium Nicaragua SKY (551); Claro TV (205 SD / 302 SD / 662 HD / 1205 HD); Tigo (302 SD / 403 / 1101 HD) Disney+ Premium Panamá SKY (551); Claro TV (205 SD / 302 SD / 662 HD / 1205 HD); Tigo (303 / 374 SD / 1374 HD); +Móvil (252 HD) Disney+ Premium

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO, GP de Barcelona-Cataluña 2026 por la Fórmula 1?

Dependiendo de la programación regional, algunas sesiones del fin de semana podrán emitirse a través de ESPN 2, señal complementaria que también forma parte de Disney+ Premium.

País ESPN 2 Streaming Argentina DirecTV (622 SD / 1622 HD); Telecentro (104 SD / 1009 HD); Flow (102 HD) Disney+ Premium Chile DirecTV (622 SD / 1622 HD); Movistar TV (482 SD / 886 HD); Claro TV (175 SD / 475 HD) Disney+ Premium Colombia DirecTV (622 SD / 1622 HD); Movistar TV (202 HD / 486 SD / 886 HD); Claro TV (510 SD / 540 HD / 1510 HD / 1511 HD) Disney+ Premium Perú DirecTV (622 SD / 1622 HD); Movistar TV (486 SD / 741 HD / 886 HD); Claro TV (54 SD / 521 HD) Disney+ Premium México SKY (551); Dish (338 SD / 838 HD); Megacable (304 SD / 1304 HD); Izzi (508 SD / 895 HD); Totalplay (558 HD) Disney+ Premium Ecuador DirecTV (622 SD / 1622 HD); Claro TV (90 SD / 590 HD) Disney+ Premium Uruguay DirecTV (622 SD / 1622 HD); Flow (102 HD) Disney+ Premium Venezuela Simple TV (622 SD / 1622 HD); Movistar TV (485 SD) Disney+ Premium Paraguay Personal TV (104 HD); Tigo (29 SD / 713 HD); Claro TV (94 SD / 122 HD) Disney+ Premium Bolivia Entel (41 HD); Tigo (510 SD / 702 HD) Disney+ Premium República Dominicana Claro TV (205 SD / 302 SD / 662 HD / 1205 HD); Altice (350 / 352 SD / 462 HD) Disney+ Premium Costa Rica SKY (551); Claro TV (205 SD / 302 SD / 662 HD / 1205 HD); CableSantos (155) Disney+ Premium Guatemala SKY (551); Claro TV (205 SD / 302 SD / 662 HD / 1205 HD) Disney+ Premium El Salvador SKY (551); Claro TV (205 SD / 302 SD / 662 HD / 1205 HD) Disney+ Premium Honduras SKY (551); Claro TV (205 SD / 302 SD / 662 HD / 1205 HD) Disney+ Premium Nicaragua SKY (551); Claro TV (205 SD / 302 SD / 662 HD / 1205 HD); Tigo (302 SD / 403 / 1101 HD) Disney+ Premium Panamá SKY (551); Claro TV (205 SD / 302 SD / 662 HD / 1205 HD); Tigo (303 / 374 SD / 1374 HD); +Móvil (252 HD) Disney+ Premium

¿Dónde ver Disney+ EN VIVO para el GP de Barcelona-Cataluña 2026?

Los usuarios que prefieran seguir la Fórmula 1 por streaming podrán hacerlo mediante Disney+ Premium, servicio que incluye la cobertura deportiva completa de ESPN en Latinoamérica. La plataforma permite ver la carrera desde computadoras, teléfonos móviles, tablets, Smart TV y dispositivos de streaming compatibles.

Precios de Disney+ Premium en Latinoamérica

País Mensual Anual Argentina $18.399 ARS $154.499 ARS Chile $14.190 CLP $119.190 CLP Colombia COP $49.900 COP $418.900 Ecuador USD $11.99 USD $125.99 Perú S/ 34.90 S/ 577.90 México $319 MXN $2.679 MXN Uruguay USD $26.99 USD $249.99 Venezuela USD $16.99 USD $141.99 Paraguay USD $16.99 USD $141.99 Bolivia USD $16.99 USD $141.99

¿Cuáles son los planes que ofrece Disney+?

Disney+ dispone actualmente de dos modalidades principales para los usuarios de Latinoamérica: Estándar y Premium. La diferencia más importante para los aficionados de la Fórmula 1 es que la cobertura deportiva completa de ESPN se encuentra disponible en el plan Premium.

Disney+ Estándar

Incluye:

Catálogo completo de Disney+.

Películas y series de Star.

Canales ESPN y ESPN 3 seleccionados.

Calidad Full HD.

Dos dispositivos simultáneos.

Descargas para visualización offline.

Disney+ Premium

Incluye:

Todo el contenido de Disney+ Estándar.

Acceso completo a todos los canales de ESPN.

Cobertura de Fórmula 1 en vivo.

Eventos exclusivos de ESPN.

Calidad hasta 4K Ultra HD.

Compatibilidad con Dolby Vision y Dolby Atmos.

Reproducción simultánea en cuatro dispositivos.

Para seguir todas las sesiones del Gran Premio de Mónaco 2026 sin restricciones, Disney+ Premium es la opción más completa para los aficionados latinoamericanos.

¿Dónde ver el GP de Barcelona-Cataluña 2026 por F1 TV?

Además de ESPN y Disney+ Premium, los seguidores más apasionados de la Fórmula 1 pueden optar por F1 TV, la plataforma oficial del campeonato.

El servicio ofrece una experiencia más profunda gracias a herramientas exclusivas que permiten seguir cada detalle de la carrera en tiempo real.

Beneficios de F1 TV

Cámaras onboard de todos los pilotos.

Radios de equipo en vivo.

Telemetría y cronometraje oficial.

Repeticiones completas de cada sesión.

Fórmula 2, Fórmula 3 y F1 Academy.

Archivo histórico de carreras.

Datos avanzados de neumáticos y estrategias.

Para quienes desean una experiencia similar a la de los ingenieros en el pit wall, F1 TV continúa siendo la referencia dentro del ecosistema digital de la Fórmula 1.

Así llegan los favoritos al GP de Barcelona-Cataluña 2026

La temporada 2026 continúa ofreciendo una intensa batalla entre varias escuderías históricas. Max Verstappen intentará volver a la senda del triunfo para Red Bull en uno de los circuitos más icónicos del calendario, mientras que McLaren llega con Lando Norris y Oscar Piastri como protagonistas habituales de la lucha por las primeras posiciones.

Ferrari también afronta una cita especial en Montmeló. Charles Leclerc intentará pelear por la victoria junto a Lewis Hamilton, mientras que Aston Martin y Williams confían en la experiencia de Fernando Alonso y el ímpetu de Carlos Sainz para aprovechar cualquier oportunidad estratégica que pueda surgir durante el fin de semana, respectivamente, sobre todo en esta carrera que se disputará en el país natal de ambos pilotos.

Por su parte, el mexicano Sergio “Checo” Pérez afrontará una nueva visita al Circuito de Barcelona defendiendo los colores de Cadillac. El expertise del piloto tapatío podría convertirse en un factor importante en una carrera donde la gestión del tráfico y la precisión suelen marcar diferencias.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Gran Premio de Barcelona-Cataluña 2026

País o región Hora de la carrera Estados Unidos (ET) 9:00 a.m. Estados Unidos (PT) 6:00 a.m. México 7:00 a.m. Guatemala 7:00 a.m. Costa Rica 7:00 a.m. El Salvador 7:00 a.m. Honduras 7:00 a.m. Nicaragua 7:00 a.m. Colombia 8:00 a.m. Perú 8:00 a.m. Ecuador 8:00 a.m. Panamá 8:00 a.m. República Dominicana 9:00 a.m. Venezuela 9:00 a.m. Bolivia 9:00 a.m. Chile 10:00 a.m. Argentina 10:00 a.m. Uruguay 10:00 a.m. Paraguay 10:00 a.m.

Circuito de Montecarlo: ubicación y características

El Circuit de Barcelona-Catalunya es un autódromo situado en las poblaciones de Montmeló y Granollers, en la provincia de Barcelona, comunidad autónoma de Cataluña, sobre un trazado que cuenta con 14 curvas en su configuración moderna (tras eliminar la chicana final).

Entre los sectores más famosos del circuito destacan:

Curva 3 (Curva Renault).

Curva 4 (Curva Repsol).

Curva 9 (Curva Campsa).

Curva 10 (Curva La Caixa).

Curva 12 (Curva Banc Sabadell).

Famoso por su exigente aerodinámica y su variedad de giros, el Circuito de Barcelona-Cataluña en uno de los desafíos más complejos del Mundial de Fórmula 1.

Datos del Gran Premio de Barcelona-Cataluña 2026

Fecha : Domingo, 14 de junio de 2026.

: Domingo, 14 de junio de 2026. Circuito : Montmeló.

: Montmeló. Primer Gran Premio : 1991.

: 1991. Número de vueltas : 66.

: 66. Longitud del circuito : 4,657 km.

: 4,657 km. Distancia de carrera : 307,236 km.

: 307,236 km. Récord de vuelta: 1:15.743s – Oscar Piastri, McLaren (2025)

Parrilla de pilotos Fórmula 1 2026

Escudería Piloto 1 Piloto 2 Cadillac Sergio Pérez Valtteri Bottas Audi Nico Hulkenberg Gabriel Bortoleto Alpine Pierre Gasly Franco Colapinto Visa Cash App RB Liam Lawson Arvid Lindblad Aston Martin Fernando Alonso Lance Stroll Ferrari Charles Leclerc Lewis Hamilton Haas Oliver Bearman Esteban Ocon McLaren Lando Norris Oscar Piastri Mercedes George Russell Kimi Antonelli Red Bull Max Verstappen Isack Hadjar Williams Alex Albon Carlos Sainz

Señal de F1 TV para ver el GP de Barcelona-Cataluña en directo, este domingo 14 de junio de 2026, por la séptima carrera del Mundial de la F1. (Foto: Imagen creada por Gestión Mix utilizando la IA de Chat GPT)

FAQ: Preguntas frecuentes sobre la carrera F1 del GP de Barcelona-Cataluña

¿Qué canal transmite el GP de Barcelona-Cataluña 2026 en Latinoamérica?

La carrera podrá verse a través de ESPN y ESPN 2, dependiendo de la programación de cada país.

¿Se puede ver por Disney+?

Sí. Disney+ Premium incluye acceso a la cobertura deportiva completa de ESPN y a la transmisión de Fórmula 1 en vivo.

¿F1 TV transmite el GP de Barcelona-Cataluña?

Sí. F1 TV es la plataforma oficial de la Fórmula 1 y ofrece cámaras onboard, radios de equipo, telemetría, cronometraje y repeticiones completas.

¿A qué hora empieza la carrera en México?

La salida está programada para las 7:00 a.m. (hora del Centro de México).

¿Cuántas vueltas tiene el GP de Barcelona-Cataluña?

La carrera está programada a 66 vueltas para completar una distancia total de 307,236 kilómetros.

¿Quién posee el récord de vuelta en Montecarlo?

Oscar Piastri mantiene el récord oficial de carrera con un tiempo de 1:15.743 registrado en 2025.