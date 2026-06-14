La Formula 1 llega al histórico Circuito de Montmeló para disputar la séptima cita de la temporada 2026. El Gran Premio de Barcelona-Cataluña se ha considerado durante mucho tiempo como la prueba arquetípica de eficiencia aerodinámica y equilibrio del chasis de los monoplazas. Tras otro caótico fin de semana en Mónaco, la máxima categoría del automovilismo continúa su gira por el Viejo Continente con la clasificación general al rojo vivo. La competencia principal se correrá el domingo 14 de junio desde las 9:00 a.m. ET / 7:00 a.m. CDMX y promete un nuevo fin de semana lleno de velocidad, estrategia y adrenalina pura para los fanáticos de la F1. Si vives en México y quieres disfrutar de lo mejor de la categoría reina del automovilismo, SKY Sports transmitirá las incidencias desde el circuito urbano del Principado.

Gráficos de telemetría y cámaras exclusivas del circuito español. Conozca cómo ver la carrera del GP de Barcelona-Cataluña 2026 mediante ESPN en vivo por internet, la aplicación oficial F1 TV y Disney Plus Premium online. | Crédito: f1.com / Composición Gestión Mix

¿Cómo ver el GP de Barcelona-Cataluña 2026 EN VIVO vía SKY Plus?

Los usuarios de SKY México podrán seguir el Gran Premio de Barcelona-Cataluña 2026 mediante SKY Plus, la plataforma online de la compañía que permite acceder a canales en vivo desde celulares, tablets, Smart TV y computadoras. Para utilizar el servicio es necesario contar con una suscripción activa a SKY y tener incluidos los canales deportivos correspondientes dentro del paquete contratado.

SKY Plus funciona como una alternativa para mirar la Fórmula 1 desde cualquier lugar, siempre que el usuario tenga acceso a las señales que transmiten oficialmente la F1 en México, como FOX Sports y FOX Sports Premium.

¿Cómo ver el GP de Barcelona-Cataluña 2026 EN VIVO vía F1 TV Pro?

F1 TV es una de las mejores opciones para seguir toda la temporada 2026 de Fórmula 1 EN VIVO y sin interrupciones. La plataforma oficial de la F1 ofrece cámaras onboard, radios de los pilotos, estadísticas en tiempo real y transmisión completa de prácticas, clasificación y carrera principal.

Para acceder, solo debes suscribirte desde el sitio oficial de F1 TV Pro y elegir uno de sus planes disponibles.

Dispositivos compatibles con F1 TV Pro

PC

Tablet

Smartphone

Roku

Apple TV

Google TV

Fire TV

¿Cuánto cuesta F1 TV Pro?

Actualmente, F1 TV Pro cuenta con dos planes aproximados:

Mensual: US$7.99

US$7.99 Anual: US$69.99

Los precios pueden variar según impuestos y la región donde se encuentre el usuario.

Señal de F1 TV para ver el GP de Barcelona-Cataluña en directo, este domingo 14 de junio de 2026, por la séptima carrera del Mundial de la F1. (Foto: Imagen creada por Gestión Mix utilizando la IA de Chat GPT)

¿Está disponible F1 TV en Estados Unidos, México y España?

Sí, aunque existen diferencias importantes según el país.

Estados Unidos

F1 TV Pro disponible: Sí

Transmisión EN VIVO: Sí

Idioma principal: Inglés

Alternativas locales: ESPN y ESPN+

México

F1 TV Pro disponible: Sí

Transmisión EN VIVO: Sí

Alternativas locales: FOX Sports y FOX Sports Premium

España

F1 TV Pro completo: No disponible

Disponible: F1 TV Access

Derechos oficiales: DAZN F1

En España, las carreras de Fórmula 1 continúan siendo transmitidas oficialmente por DAZN F1.

¿Cómo ver el GP de Barcelona-Cataluña 2026 EN VIVO vía Izzi Go?

Otra alternativa para seguir la carrera es mediante Izzi Go, la plataforma streaming de Izzi TV que permite acceder a canales en vivo desde dispositivos móviles y Smart TV.

Los usuarios que tengan incluidos FOX Sports o FOX Sports Premium en su paquete podrán ver el GP de Barcelona-Cataluña 2026 EN DIRECTO online utilizando la aplicación oficial de Izzi Go.