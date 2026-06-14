La temporada 2026 de la Fórmula 1 continúa acelerando emociones y ahora pone rumbo a uno de los circuitos más emblemáticos del calendario: el Circuit de Barcelona-Catalunya. Tras una intensa gira europea, los mejores pilotos del mundo volverán a encontrarse sobre el asfalto español en una carrera que promete estrategias, adelantamientos y una lucha apasionante por el campeonato mundial.

La carrera del Gran Premio de Barcelona-Cataluña 2026 está programada para disputarse el domingo 14 de junio a las 9:00 a.m. (hora del Este de Estados Unidos), equivalente a las 3:00 p.m. en España, en el legendario trazado ubicado en Montmeló, cerca de Barcelona. Con 66 vueltas por delante y una pista que combina curvas rápidas, sectores técnicos y largas rectas, el espectáculo está garantizado para los aficionados de todo el mundo.

¿A qué hora es la carrera del GP de Barcelona-Cataluña 2026?

La carrera principal se disputará en el Circuit de Barcelona-Catalunya, una de las pistas más conocidas por equipos y pilotos debido a su larga tradición dentro de la Fórmula 1. El horario varía según cada país, por lo que aquí te dejamos una guía completa para que no te pierdas ningún detalle.

Horarios del GP de Barcelona-Cataluña 2026

España: 3:00 p.m.

Portugal: 2:00 p.m.

Estados Unidos (ET): 9:00 a.m.

Estados Unidos (PT): 6:00 a.m.

México: 7:00 a.m.

Perú: 8:00 a.m.

Colombia: 8:00 a.m.

Ecuador: 8:00 a.m.

Venezuela: 9:00 a.m.

Bolivia: 9:00 a.m.

Chile: 10:00 a.m.

Argentina: 10:00 a.m.

Uruguay: 10:00 a.m.

Paraguay: 10:00 a.m.

Brasil: 10:00 a.m.

¿Qué canal transmite el GP de Barcelona-Cataluña 2026 EN VIVO?

Los derechos de transmisión de la Fórmula 1 varían según el país, aunque los aficionados tendrán múltiples opciones para seguir la carrera tanto por televisión como por streaming.

Canales de TV y plataformas por país

España

DAZN F1

Movistar Plus+ (a través de DAZN F1)

App de DAZN

Estados Unidos

ESPN

Apple TV (streaming)

Plataformas asociadas de ESPN

México

FOX Sports

F1 TV Pro

Servicios de streaming asociados

Sudamérica

ESPN

Disney+

STAR Action (según operador)

F1 TV Pro (en la mayoría de países)

Pilotos y escuderías de la temporada 2026

La parrilla de Fórmula 1 para esta temporada reúne a varias de las figuras más destacadas del automovilismo mundial.

Mercedes

Kimi Antonelli

George Russell

Ferrari

Lewis Hamilton

Charles Leclerc

Red Bull Racing

Isack Hadjar

Yuki Tsunoda

McLaren

Lando Norris

Oscar Piastri

Aston Martin

Fernando Alonso

Lance Stroll

Alpine

Pierre Gasly

Franco Colapinto

Cadillac

Sergio “Checo” Pérez

Valtteri Bottas

Williams

Alexander Albon

Carlos Sainz Jr.

Haas

Esteban Ocon

Oliver Bearman

Racing Bulls

Liam Lawson

Arvid Lindblad

¿Cuántas vueltas tiene el GP de Barcelona-Cataluña?

La carrera consta de 66 vueltas al Circuit de Barcelona-Catalunya, que tiene una longitud de 4.657 kilómetros por giro. La distancia total de la prueba supera los 307 kilómetros, convirtiéndola en una de las carreras más exigentes del calendario europeo.

Con el campeonato entrando en una fase clave de la temporada, el GP de Barcelona-Cataluña 2026 promete ofrecer una nueva batalla entre los principales candidatos al título mundial. Los aficionados ya cuentan las horas para disfrutar de otra jornada llena de velocidad, estrategia y emoción sobre uno de los circuitos más tradicionales de la Fórmula 1.