La iniciativa contempla la construcción de un nuevo almacén de productos químicos y la instalación de dos tanques para sulfato o cloruro férrico. (Foto: Quimpac)
La iniciativa contempla la construcción de un nuevo almacén de productos químicos y la instalación de dos tanques para sulfato o cloruro férrico. (Foto: Quimpac)
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Sandra Reyes
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Quimpac S.A., empresa peruana dedicada a la producción de soda cáustica, sal y otros productos químicos derivados, alista una nueva inversión para fortalecer la infraestructura de su planta Oquendo 1, ubicada en el Callao. La iniciativa apunta a ampliar su capacidad de almacenamiento y optimizar la gestión logística para atender la creciente demanda del mercado. ¿Qué cambios alistan y cuánto se invertirá?

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