La iniciativa, presentada ante el Ministerio de la Producción (Produce), contempla la implementación de un nuevo almacén de productos químicos y dos tanques para sulfato o cloruro férrico en su planta de la avenida Néstor Gambetta 8585, en el Callao. A través de un Informe Técnico Sustentatorio (ITS), la compañía informó que las inversiones se ejecutarán entre 2026 y 2028.

La ampliación se desarrollará dentro del complejo industrial de la avenida Néstor Gambetta 8585, donde Quimpac produce soda cáustica, cloro líquido, ácido clorhídrico y otros productos químicos. (Foto: Quimpac)

Proyecto de ampliación en planta Oquendo 1

La ampliación prevista por Quimpac se desarrollará dentro de su planta Oquendo 1, ubicada en el Callao, donde la compañía produce soda cáustica, cloro líquido, ácido clorhídrico, hipoclorito de sodio, sulfato férrico, cloruro férrico, sal refinada y fosfato bicálcico. Como parte de la iniciativa, la empresa implementará un nuevo almacén de productos químicos sobre un área de 5,050.8 metros cuadrados (m²) y habilitará una zona de 225 m² para la instalación de dos tanques destinados al almacenamiento de sulfato o cloruro férrico.

La nueva infraestructura permitirá incorporar un área adicional a la operación de Oquendo 1, elevando la superficie total de la planta de 114,043 m² a 119,093.86 m². Según el ITS presentado por la compañía, el proyecto responde a la necesidad de contar con mayores espacios para almacenar productos químicos y productos terminados, en un contexto de mayores requerimientos comerciales y de inventario.

Inversión, dimensiones y ejecución del proyecto

Para concretar esta ampliación, Quimpac prevé una inversión de S/ 973,000 destinada a la implementación del nuevo almacén de productos químicos. A ello se suman desembolsos por US$ 667,157 programados para 2026 y otros US$ 500,367 para 2028, orientados a la instalación de los dos tanques de almacenamiento de sulfato o cloruro férrico. La infraestructura tendrá una vida útil estimada de 40 años, lo que refleja una apuesta de largo plazo por fortalecer las capacidades logísticas de la compañía en el Callao.

En términos de dimensiones, el almacén ocupará una superficie de 5,050.8 metros cuadrados, mientras que los nuevos tanques se ubicarán en un área de 225 m² dentro del complejo industrial. Según el expediente presentado ante Produce, la ejecución del proyecto comprende etapas de planificación, construcción e instalación de la infraestructura, seguidas por las fases de operación y mantenimiento. Una vez implementados, los nuevos componentes permitirán ampliar significativamente la capacidad de almacenamiento disponible en la planta Oquendo 1.

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Cambios operativos y alcance del proyecto

Uno de los cambios más relevantes será la incorporación de dos tanques para sulfato o cloruro férrico, que reemplazarán parte del almacenamiento actual realizado mediante contenedores IBC de un metro cúbico. Según Quimpac, este sistema presenta limitaciones por el espacio que ocupa, las restricciones para su apilamiento y su exposición a la intemperie, factores que dificultan la gestión de inventarios y generan costos adicionales asociados a la limpieza y manipulación de los recipientes antes de su despacho.

Con la nueva infraestructura, la compañía espera optimizar el uso del espacio disponible, mejorar la rotación de productos bajo el sistema FIFO (primero en entrar, primero en salir) y reducir riesgos operativos asociados a fugas o derrames. No obstante, el proyecto se limita al fortalecimiento de la infraestructura logística y de almacenamiento, pues no contempla cambios en los procesos productivos, la tecnología ni la capacidad instalada de la planta Oquendo 1.

Mayor almacenamiento y mejoras logísticas

La compañía señaló que la ampliación le permitirá disponer de mayores volúmenes de productos químicos y productos terminados, fortaleciendo su capacidad para atender los requerimientos de sus clientes. En particular, la nueva infraestructura facilitará el almacenamiento de sulfato y cloruro férrico, asegurando una mayor disponibilidad de stock para su comercialización.

Asimismo, el proyecto contribuirá a mejorar las condiciones de almacenamiento y reducir las limitaciones derivadas de la falta de espacio dentro de la planta. Con ello, Quimpac busca sostener mayores niveles de inventario y acompañar el crecimiento de la demanda con una operación más eficiente y ordenada.