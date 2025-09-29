Floc Chem tiene más de 10 años en el mercado. (Foto: Difusión)
Mayumi García
Mayumi García

Con más de 10 años en el mercado, la peruana Floc Chem, dedicada a la fabricación y comercialización de productos químicos industriales, contempla la ejecución de cambios en su planta de Los Olivos. De este modo, la compañía apunta a una mejor disposición de las actividades que rigen su actividad productiva en la zona norte de la capital.

