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Agencia Bloomberg
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Pese a todas las reformas libertarias del presidente Javier Milei, todavía existen todo tipo de normas financieras complejas, como restricciones al crédito y a la transferencia de dinero al exterior, que están generando distorsiones en los mercados de capitales de Argentina.

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