El presidente de Argentina, Javier Milei, durante un debate de la "Semana de Argentina" centrado en el liderazgo económico mundial y en expresar apoyo al Estado de Israel, en la ciudad de Nueva York, el 9 de marzo de 2026. (ANGELA WEISS / AFP)
El presidente de Argentina, Javier Milei, durante un debate de la "Semana de Argentina" centrado en el liderazgo económico mundial y en expresar apoyo al Estado de Israel, en la ciudad de Nueva York, el 9 de marzo de 2026. (ANGELA WEISS / AFP)
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Agencia Bloomberg
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A simple vista, los dólares que entran a Argentina son más que suficientes para que el país cumpla con su promesa de recomponer sus agotadas reservas de divisas. Cada semana ingresan grandes cantidades debido a factores como el boom de las exportaciones de materias primas y las emisiones de bonos corporativos.

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