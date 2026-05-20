Outlet del Jockey Plaza es una de las nuevas inversiones que abrirá sus puertas este año. (Foto: Jockey Plaza)
Outlet del Jockey Plaza es una de las nuevas inversiones que abrirá sus puertas este año. (Foto: Jockey Plaza)
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Mayumi García
mailMayumi García

Tras un 2025 con ventas por aproximadamente S/ 40,000 millones en los centros comerciales en Perú, las proyecciones para el cierre de este 2026 también tocan terreno positivo, pese a la incertidumbre política y situaciones eventuales como la restricción en el suministro de gas natural que redujo el flujo momentáneamente en algunos malls. No obstante, un factor clave que impulsará las transacciones de este rubro será la apertura de nuevos establecimientos comerciales en el segundo semestre, con inversiones que superan los S/ 240 millones.

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