Dentro del listado, la inauguración más próxima, proyectada entre julio y agosto, vendría de la mano de la inmobiliaria Besco, la cual —como parte de su complejo Lomas Residencial— entregará al Rímac su primer mall, con el ingreso de tiendas anclas como Metro, Smart Fit, entre otras.

Este proyecto considera más de 3,000 metros cuadrados (m2) de área arrendable e implica un desembolso aproximado de S/ 80 millones para su ejecución. Además de captar la demanda propia de una zona sin mayor oferta de este tipo, dicho desarrollo también se orienta a un público cautivo en los propietarios de los departamentos que son parte de la oferta mixta.

Besco entregará strip center como parte de su propuesta de uso mixto que también incluye viviendas en el Rímac. (Foto: Web Besco).

Sin embargo, Besco no es el único desarrollador que se prepara a estrenar espacios comerciales este año. Para octubre próximo, Jockey Plaza alista la apertura de su outlet premium en un terreno aledaño al conocido centro comercial, en Surco.

La propuesta que —en una primera etapa— solo considera un piso con aproximadamente 10,000 m2 destinado para fines comerciales, está demandando una inversión de alrededor de US$ 20 millones y a la fecha tiene confirmadas a marcas como New Balance, Sol Alpaca, Samsonite, Converse, Steve Madden, Casa 100, Maui, Hugo Boss, Grupo Yes, Diesel, Ugg, Fjällräven, Asics, Crocs, Desigual, Liani Wisdom, Crepier, Columbia, Vans, Marathon, Mc Donalds, Bruno Ferrini, Rosen, Kitchen Center, Mara Intimates, Nautica, Malva, Bubba, Chronos, The Friend of Pablo, Maison Arabia, Freh, Frutix, Lucio, Tommy Hilfiger y Calvin Klein y demás.

Outlet premium de Jockey Plaza busca ser inaugurado antes de la campaña navideña. (Foto de proyección: Jockey Plaza).

Nuevos conceptos: community center y espacios de uso mixto

Adicional al outlet del Jockey Plaza, otro activo comercial que encontró un buen nicho en Surco es The Square, un community center que se desarrolla sobre un terreno de 11,000 m2 y albergará a 50 locales comerciales, entre tiendas anclas, intermedias, restaurantes y otros; así como 20 módulos.

El desarrollo comercial apunta a ser inaugurado en noviembre próximo con una inversión que asciende a los S/ 90 millones y una propuesta de marcas que comprende a Wong, Dollarcity, Smart Fit, Mia Beauty Bar, Mifarma Prime, Aruma; en moda, Platanitos, Kayser, Bata, Todomoda e Isadora; en gastronomía, Don Mamino, Dolce Capriccio, Festín, Freh, Freddo; en tecnología, Coolbox; y en entretenimiento, Diverticenter, entre otras.

The Square es un community center que demandará un desembolso de S/ 90 millones en Surco. (Foto de proyección: The Square).

En este mismo trimestre, San Miguel también sumará un nuevo concepto comercial en el área donde antes operó Marina Park. Se trata de Marina City Center, un complejo de uso mixto que albergará departamentos, oficinas, hotel y un centro comercial que tendrá 13,000 m2 de área arrendable.

Dicho mall —ejecutado por Inverdes— actualmente cuenta con más del 50% de los espacios comerciales comprometidos con tiendas como Wong, Smart Fit, Aruma, Todomoda, Farmacias Peruanas, Coolbox Perú, María Almenara, Don Mamino, entre otros. Wong, Smart Fit, Aruma, Todomoda, Farmacias Peruanas, Coolbox Perú, María Almenara, Don Mamino, entre otros.

Centro comercial de Marina City Center será parte de un complejo mayor con hotel, oficinas y viviendas. (Proyección: Inverdes).

Los factores detrás de las nuevas aperturas

El gerente general de la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (ACCEP), José Antonio Contreras, señaló que la disminución de la vacancia en los malls; además, del engrosamiento de locatarios en listas de espera para cubrir un espacio dentro de estos establecimientos, promueve de manera positiva la expansión del sector.

En medio de este escenario, el ejecutivo proyectó que a los 3,1 millones en m2 arrendables que hoy existen en los centros comerciales, entre el 2026 y 2027 se sumarán 200,000 nuevos m2 considerando nuevos espacios en Lima y provincias.

“Cerca de un 30% de esos 200,000 m2 son áreas que se gestarán en el interior del país, con plazas interesantes en Trujillo, Tarapoto y también Huaraz. Hablamos de operadores de cadenas grandes, pero también de empresas medianas que están haciendo su primera incursión en el retail y centros comerciales”, expresó Contreras.

El representante manifestó que ante la dificultad para encontrar terrenos de importante tamaño —como los que demandan los grandes centros comerciales—, los operadores en adelante vienen optando por formatos del tipo power centers y también por incorporar el componente retail en proyectos de uso mixto.

“Ya no se encuentran tan facilmente terrenos de 50,000 m2 o 100,000 m2, en Lima. En cambio, con power centers es más accesible, pues son propuestas de 15,000 m2 y 18,000 m2″, finalizó.

José Antonio Contreras, gerente general de la ACCEP. (FOTOS: ALESSANDRO CURRARINO/EL COMERCIO)