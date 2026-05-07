Los centros comerciales del país captarían alrededor de S/ 3,500 millones en ventas durante la campaña por el Día de la Madre, proyectó José Contreras, gerente general de la Asociación de Centros Comerciales del Perú (ACCEP). Este gremio alberga más de 90 malls de distintos operadores en el país.

De este modo, el vocero sostuvo que las ventas en los centros comerciales representarían un crecimiento de 8% respecto a la campaña del año pasado, reflejando el buen momento que atraviesa el consumo. “Quiere decir que la economía en el sector comercio viene con un primer trimestre muy bueno”, señaló a Andina.

Contreras precisó que los S/ 3,500 millones que dinamizarían los malls representaría el 80% del monto que registraría el comercio minorista en total, lo que también incluye transacciones en galerías, comercios de calle y otros formatos a nivel nacional. Esto dado que, en la víspera, el Gremio el Gremio Retail y Distribución de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), estimó que el rubro retail en el país facturaría alrededor de S/ 4,500 millones en esta fecha.

“Somos una industria mucho más dinámica y basada a nivel nacional”, remarcó el ejecutivo.

El Día de la Madre es una fecha que dinamiza fuertemente el comercio minorista en el país. (Foto: GEC)

Incertidumbre en el sector

Contreras recordó que pese al optimismo en el sector, los centros comerciales enfrentaron dificultades durante marzo debido a los problemas vinculados al suministro de gas, situación que afectó temporalmente el flujo de visitantes.

“Tuvimos una semana con una pérdida de tráfico más o menos entre 10 % y 15 % de caída, pero nos recuperamos”, indicó.

A ello, el ejecutivo sumó que actualmente existen factores de incertidumbre que podrían impactar en el desempeño del comercio en los próximos meses, entre ellos la prolongación del calor y la posibilidad de un fenómeno de El Niño.

“También es importante destacar dos efectos: el efecto del clima, que se está prolongando el calor hasta este mes y con incertidumbre si viene o no el fenómeno El Niño; y, por otro lado, la incertidumbre política también que afecta al sector comercio”, culminó.