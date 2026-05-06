El Día de la Madre se consolida como una de las campañas más relevantes para el sector gastronómico en el Perú, no solo por su carácter familiar, sino por su impacto en el dinamismo del consumo. Restaurantes y emprendimientos culinarios, especialmente las mipymes, encuentran en esta fecha una oportunidad clave para elevar sus ingresos, en un contexto donde la demanda se intensifica tanto en atención en salón como en pedidos a domicilio.

De acuerdo con la Asociación Peruana de Hoteles, esta celebración puede generar incrementos de hasta 80% en las ventas del rubro gastronómico . El desempeño se explica por un mayor gasto de los hogares, que optan por compartir fuera de casa o recurrir a alternativas prácticas para celebrar.

Aumentan los pedidos

En esa línea, el delivery gana protagonismo como parte de los nuevos hábitos de consumo. Pedir comida para compartir en casa o enviar detalles como desayunos y brunch se ha vuelto cada vez más frecuente, especialmente entre quienes buscan opciones rápidas o no pueden reunirse presencialmente.

Datos del mercado recogidos por plataformas de reparto como DiDi Food muestran que, en comparación con un domingo habitual, el volumen de órdenes tiende a incrementarse considerablemente durante esta fecha. Entre las preferencias destacan categorías como pollo, alitas y sushi, principalmente en presentaciones pensadas para grupos.

Restaurantes y emprendimientos elevan sus ventas durante el Día de la Madre, una de las campañas clave del año. Foto: ChatGPT - Composición Gestión.

Este mayor flujo de pedidos también tiene un efecto directo sobre las micro y pequeñas empresas del sector. Según cifras de la propia plataforma, más del 70% de los restaurantes registrados corresponden a emprendimientos gastronómicos de menor escala , que aprovechan estas herramientas para ampliar su alcance y atender picos de demanda sin depender exclusivamente del consumo presencial.

Especialistas del sector coinciden en que la digitalización ha permitido a estos negocios mejorar su visibilidad y capacidad operativa en campañas de alta rotación como el Día de la Madre. Así, la combinación entre consumo en salón y canales digitales configura un escenario más amplio de oportunidades para el ecosistema gastronómico, señaló Mónica París, directora regional de ventas para DiDi Food.