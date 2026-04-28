Las pequeñas y medianas empresas (pymes) proyectan ventas de entre S/ 3,550 millones y S/ 3,650 millones por la campaña del Día de la Madre, lo que implicaría un crecimiento de entre 6% y 9% frente al 2025, según estimaciones del Gremio de la Pequeña Empresa de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

De acuerdo con el gremio, este desempeño superaría los S/ 3,360 millones registrados en 2025, cuando las ventas avanzaron 5% respecto al 2024.

“El mejor desempeño previsto para este año respondería a una mayor adopción digital, promociones comerciales más agresivas y una recuperación gradual del consumo”, manifestó Rodolfo Ojeda, presidente del gremio.

No obstante, el gremio advirtió que los consumidores vienen mostrando mayor cautela, comparando precios y priorizando compras útiles o experiencias accesibles, en medio del actual contexto político y electoral.

Pese a ello, según la CCL, el Día de la Madre mantiene una alta prioridad dentro del presupuesto familiar y se consolida como una de las campañas comerciales más relevantes del año, debido a su fuerte componente emocional.

Consumo orientado a valor emocional y experiencias

El gremio prevé que los sectores con mayor dinamismo serán comercio minorista, gastronomía, belleza y servicios, con una mayor demanda en categorías como prendas de vestir, calzado, perfumería, cosmética, accesorios y pequeños electrodomésticos.

Asimismo, según la CCL, se observará un mayor interés por productos con valor emocional, como flores y regalos personalizados, así como por servicios vinculados a experiencias.

Flores, cosméticos y pequeños electrodomésticos figuran entre los productos más buscados en la campaña por el Día de la Madre. según la CCL (Foto: Freepik)

“También crecerían las compras vinculadas a experiencias, como restaurantes, desayunos sorpresa, spas, delivery y viajes cortos, especialmente hacia destinos cercanos a Lima. Muchos consumidores anticipan reservas y espacios específicos para el agasajar a las madres peruanas”, comentó Ojeda.

En ese contexto, el gremio estimó que las pymes más favorecidas serán tiendas de moda, salones de belleza, florerías, emprendimientos de regalos personalizados, restaurantes, pastelerías y comercios digitales.

Para esta campaña, el ticket promedio se ubicaría entre S/ 180 y S/ 320, ligeramente por encima del año pasado, reflejando -según el gremio- una preferencia por productos de mayor calidad y valor emocional antes que compras masivas.

Respecto a los canales de venta, la CCL indicó que las tiendas físicas seguirán liderando en monto, pero el mayor crecimiento se dará en redes sociales y comercio electrónico, especialmente a través de Instagram, Facebook, TikTok y WhatsApp Business.

“Las pymes que combinen presencia física con venta digital serán las que registren mayores ventas en esta campaña, considerada la segunda más importante del año después de Navidad”, indicó Ojeda.

Finalmente, según el gremio, muchas pymes han reforzado su preparación con promociones, alianzas y herramientas digitales -como pagos electrónicos y campañas por WhatsApp- para agilizar las compras y mejorar la atención al cliente.