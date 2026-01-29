María Almenara alista la apertura de su primera tienda fuera de Lima. Foto: María Almenara
La pastelería inició su expansión nacional con la construcción de su primera tienda fuera de Lima. El nuevo local abrirá en Arequipa y se convertirá en el establecimiento número 24 de la marca. ¿Dónde estará ubicado y cuándo abrirá al público? Su , adelantó a Gestión los detalles del proyecto y los próximos pasos de la cadena.

Nuestra expansión nacional es una realidad: empezamos las obras de la primera tienda María Almenara en Arequipa”, señaló el ejecutivo, marcando así el ingreso de la firma al sur del país. El establecimiento tendrá un área total de 202 metros cuadrados (m2), distribuidos entre salón (70%) y terraza (30%). La inversión asciende a S/ 2.5 millones e incluye “obra, equipamientos y operación logística”, precisó.

El CEO reconoció que durante años existió resistencia a salir de Lima. “Muchas veces nos preguntaron si creceríamos fuera de Lima; tenía cierta reticencia, tal vez por no querer salir de la zona de confort”, comentó. Añadió que una conversación con, lo llevó a reflexionar sobre “la responsabilidad que podemos tener como empresarios y llevar nuestro propósito al sur del país”.

La oportunidad se concretó a partir de una propuesta vinculada al , como parte de la renovación de su plaza gastronómica. “No fue fácil, pero lograron convencernos”, afirmó.

El nuevo local abriría sus puertas en marzo. “Estamos a seis semanas de culminar la obra; apuntamos a mediados de marzo para abrir y estar listos para la campaña del Día de la Madre”, detalló. El espacio operará únicamente bajo la marca María Almenara. “La expansión de podría darse en 2027”, adelantó el CEO.

María Almenara alista la apertura de su primera tienda fuera de Lima. El local, ubicado en el Mall Aventura Porongoche (Arequipa), tendrá 202 m2 y abriría en marzo. Foto: María Almenara
Expansión con cautela

Respecto a los siguientes pasos, De la Flor indicó que la empresa avanzará con prudencia. “Es la única tienda fuera de Lima que tenemos prevista para el primer semestre del 2026, un año con bastante complejidad e incertidumbre electoral”, sostuvo. Para la segunda mitad del año, añadió, “podríamos evaluar algunas aperturas según el panorama político sea más claro para la inversión”.

Esta etapa, explicó, forma parte de un proceso de transformación interna. “Este año nos retaremos, saldremos de nuestra zona de confort, transformaremos procesos con tecnología nueva y consolidaremos muchas de nuestras operaciones”, señaló. “Estamos muy emocionados por este camino de aprendizaje que recorremos como familia y equipo”, agregó.

Sobre la elección de la Ciudad Blanca, el CEO destacó que Arequipa es “la segunda economía del Perú, con un mercado de marcas consolidadas y un consumidor escéptico y orgulloso de su región”. Factores como el clima, la altitud y las particularidades culturales, dijo, “tienen todo lo necesario para incomodarnos, lo que nos obliga a trabajar con humildad y respeto por lo local”.

La operación tendrá un fuerte componente regional. “Tenemos liderazgo arequipeño ya entrenado que será destacado a su tierra natal. Esta operación requerirá más de 30 personas que serán 100% de Arequipa, quienes vienen siendo entrenadas en Lima”, indicó.

Además, parte del equipo actual se trasladará temporalmente para apoyar la implementación, alinear procesos y consolidar la cultura organizacional.

