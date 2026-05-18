Provías ejecutó contrato “exprés” por más de 260 millones de soles pese a medida cautelar del PJ. Foto: Cuarto Poder
Provías ejecutó contrato “exprés” por más de 260 millones de soles pese a medida cautelar del PJ. Foto: Cuarto Poder
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Redacción Gestión
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, en la región Cusco, por 5 años, según reveló Cuarto Poder.

El dominical detalló que el proyecto tenía como objetivo mejorar la transitabilidad de los ciudadanos que viven en esta zona ciudadanos cusqueños. Sin embargo,

La convocatoria del proceso de selección se inició el 7 de marzo de 2025 y, luego de casi un año después,

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Este consorcio fue inicialmente calificado como el ganador. Sin embargo, tras la adjudicación, comenzaron a aparecer observaciones que el consorcio debía subsanar antes de la firma del contrato.

Provías precisó que dichas observaciones no fueron subsanadas y, con ese argumento, declaró la pérdida automática de la buena pro otorgada al Consorcio Santa Teresa.

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Este recurso fue declarado fundado el 15 de abril, ordenando que se mantenga la buena pro a favor del Consorcio Corredor Vial Santa Teresa.

Pese a esta decisión judicial, Provías cerró un contrato con otra empresa, que además pedía casi 7 millones de soles más.

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“En marzo nos envían la notificación de que en realidad el consorcio ganador en primera instancia fue simplemente anulado y nos notificaron a nosotros”, indicó Vanesa Vela, representante de Kabsa.

Provías formuló nuevas observaciones a la nueva empresa ganadora, la cual remitió sus subsanaciones el 15 de abril de 2026 por la tarde.

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Al día siguiente, 16 de abril, se emitieron conformidades internas en donde se señaló que ya se habían evaluado expedientes, revisado documentos y verificado la información en cuestión de horas.

A las 6:25 p.m. de ese mismo día, la jefa de administración de Provías Nacional, Gisela Maguiña San Ye Man, firmó el contrato con Kabsa.

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Según el dominical, apenas 9 minutos después, a las 6:34 p.m., Claudia Dávila, máxima autoridad de Provías, recibió un documento de la Procuraduría del MTC que le advertía formalmente sobre el proceso de acción de amparo presentado por el Consorcio Santa Teresa. Sin embargo, pese a tener conocimiento del proceso judicial, el trámite siguió su curso. A las 7:14 p.m., el consorcio Kabsa finalmente firmó el documento, quedando se finalmente con la adjudicación del contrato.

Provías anuló la buena pro al Consorcio Santa Teresa y, de manera rápida, firmó con Kabsa un contrato más caro por un corredor vial en Cusco. Foto: Cuarto Poder
Provías anuló la buena pro al Consorcio Santa Teresa y, de manera rápida, firmó con Kabsa un contrato más caro por un corredor vial en Cusco. Foto: Cuarto Poder

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