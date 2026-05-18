Una contratación “exprés” realizó Provías Nacional, en donde fueron adjudicados más de 260 millones de soles destinados al mantenimiento de del corredor vial que abarca las zonas de Quimbiri, Kepashiato, Echarati, Quillabamba, Santa Teresa y el Puente Hidroeléctrica de Machu Picchu, en la región Cusco, por 5 años, según reveló Cuarto Poder.

El dominical detalló que el proyecto tenía como objetivo mejorar la transitabilidad de los ciudadanos que viven en esta zona ciudadanos cusqueños. Sin embargo, la rapidez con la que se levantaron observaciones técnicas permitió que el contrato no se firmara con la empresa ganadora original, sino con otra que presentó una propuesta más cara.

La convocatoria del proceso de selección se inició el 7 de marzo de 2025 y, luego de casi un año después, el 16 de febrero de 2026, Provías Nacional otorgó la buena pro al Consorcio Corredor Vial Santa Teresa, el cual presentó una oferta de 257 millones de soles.

Este consorcio fue inicialmente calificado como el ganador. Sin embargo, tras la adjudicación, comenzaron a aparecer observaciones que el consorcio debía subsanar antes de la firma del contrato.

Provías precisó que dichas observaciones no fueron subsanadas y, con ese argumento, declaró la pérdida automática de la buena pro otorgada al Consorcio Santa Teresa. Tras ello, la entidad dejó sin efecto la adjudicación original y decidió otorgar el contrato a otra empresa postora.

La empresa, tras esta decisión de Provías, acudió al Poder Judicial para pedir una medida cautelar que proteja la buena pro que obtuvieron. Este recurso fue declarado fundado el 15 de abril, ordenando que se mantenga la buena pro a favor del Consorcio Corredor Vial Santa Teresa.

Pese a esta decisión judicial, Provías cerró un contrato con otra empresa, que además pedía casi 7 millones de soles más. El consorcio que finalmente resultó favorecido fue Kabsa, el cual, a diferencia de Santa Teresa, ofertó 264 millones de soles.

“En marzo nos envían la notificación de que en realidad el consorcio ganador en primera instancia fue simplemente anulado y nos notificaron a nosotros”, indicó Vanesa Vela, representante de Kabsa.

Provías formuló nuevas observaciones a la nueva empresa ganadora, la cual remitió sus subsanaciones el 15 de abril de 2026 por la tarde. Tras ello, el área de logística solicitó mediante memorando a la Subdirección de Conservación que revise la documentación de Kabsa “a la brevedad posible”.

Al día siguiente, 16 de abril, se emitieron conformidades internas en donde se señaló que ya se habían evaluado expedientes, revisado documentos y verificado la información en cuestión de horas.

A las 6:25 p.m. de ese mismo día, la jefa de administración de Provías Nacional, Gisela Maguiña San Ye Man, firmó el contrato con Kabsa.

Según el dominical, apenas 9 minutos después, a las 6:34 p.m., Claudia Dávila, máxima autoridad de Provías, recibió un documento de la Procuraduría del MTC que le advertía formalmente sobre el proceso de acción de amparo presentado por el Consorcio Santa Teresa. Sin embargo, pese a tener conocimiento del proceso judicial, el trámite siguió su curso. A las 7:14 p.m., el consorcio Kabsa finalmente firmó el documento, quedando se finalmente con la adjudicación del contrato.