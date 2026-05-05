La Comisión de Transportes y Comunicaciones presidida por el congresista Juan Mori Celis, aprobó, con cargo a redacción, el dictamen recaído en los proyectos de ley 14089 y 14141, que propone establecer medidas excepcionales de continuidad, priorización y coordinación interinstitucional para la ejecución de la Nueva Carretera Central.

La propuesta tiene como finalidad garantizar su ejecución progresiva, sostenida y oportuna, en el marco de la sostenibilidad fiscal y del ordenamiento jurídico vigente, atendiendo a su carácter estratégico para la integración territorial y el desarrollo económico del país.

La ejecución del Proyecto Nueva Carretera Central se realiza en estricta sujeción a los siguientes sistemas administrativos y marco normativo como el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, el Sistema Nacional de Presupuesto Público, así como el Sistema Nacional de Endeudamiento Público, el Sistema Nacional de Tesorería y las reglas fiscales y el Marco Macroeconómico Multianual.

Asimismo, se desarrolla bajo titularidad pública, correspondiendo al Poder Ejecutivo definir la modalidad de la ejecución conforme al marco normativo vigente.

Para efectos de asegurar continuidad, eficiencia y adecuados estándares de gestión, la ejecución puede realizarse mediante la ejecución directa de obra pública o por contratos de gobierno a gobierno (G2G), considerando, además, los esquemas de gerenciamiento integral y oficinas de gestión de proyectos, y la asistencia técnica especializada.

Otros proyectos

El grupo de trabajo, también aprobó el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 14139, que declara de necesidad y utilidad pública la prestación de servicios de transporte aéreo regular en zonas aisladas del territorio nacional y otras localidades que cuentan con infraestructura aeroportuaria donde no exista oferta privada.

Igualmente, se prevé la promoción de rutas aéreas interregionales directas entre aeropuertos del territorio nacional, con la finalidad de contribuir al desarrollo socioeconómico sostenible, fortalecer la integración territorial, mejorar la conectividad aérea del país y optimizar el uso de la infraestructura aeroportuaria existente.

Asimismo, se aprobó el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 13373, que señala que las empresas de transporte público terrestre de pasajeros cuentan con unidades accesibles para personas con discapacidad y personas adultas mayores en condiciones de seguridad, comodidad y autonomía.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones reglamentará la introducción progresiva de estos vehículos, de acuerdo con la iniciativa.

Además, incluyen espacios sensorialmente amigables, definidos como zonas o áreas con reducción controlada de estímulos sensoriales, que permitan el uso del servicio por personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) u otras condiciones del neurodesarrollo, o por usuarios con alta sensibilidad sensorial.