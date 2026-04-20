El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) alerta que el tránsito de vehículos de alto tonelaje viene incrementando significativamente la exigencia estructural en 21 puentes identificados como críticos dentro de la concesión IIRSA Centro – Tramo 2, en la Carretera Central.

De acuerdo con el Regulador, el paso frecuente de unidades que superan las 100 toneladas de carga somete a estas infraestructuras a condiciones de esfuerzo que pueden comprometer su integridad y el nivel de servicio para los usuarios.

Ositrán recordó que estos puentes han sido previamente identificados en condición crítica en el marco de sus labores de supervisión, por lo que requieren especial atención y medidas oportunas para garantizar la seguridad vial.

En ese sentido, el organismo enfatizó la necesidad de adoptar acciones que reduzcan los riesgos asociados al tránsito de carga pesada, así como de reforzar el cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas para el uso de la infraestructura.

Asimismo, señaló que la seguridad en las vías concesionadas es una responsabilidad compartida, por lo que invocó a los usuarios finales a no gestionar autorizaciones para el transporte de cargas que excedan la capacidad de los puentes en condición crítica.

Ositrán reiteró que continuará supervisando estas infraestructuras y advirtiendo de manera oportuna cualquier situación que represente un riesgo para la integridad de los usuarios.

Para más información sobre puentes críticos en vías concesionadas se puede ingresar a Ositrán: reporte puentes críticos