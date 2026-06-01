La exportación de granada peruana se está consolidando como un nicho agroexportador interesante, aunque todavía está lejos del tamaño de gigantes como la palta, el arándano o la uva. (Foto: Pexels)
La exportación de granada peruana se está consolidando como un nicho agroexportador interesante, aunque todavía está lejos del tamaño de gigantes como la palta, el arándano o la uva. (Foto: Pexels)
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Camila Vera
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La granada es una “Reina Roja” que esperó por muchos años su coronación en el Perú. Llegó a finales del siglo XX, tímida y casi desconocida frente a las “soberanas” del agro, se instaló con pequeñas cifras de exportación en 2001 y, durante una década, observó desde los márgenes con el objetivo de aprender cómo construir su poder sin hacer ruido.

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