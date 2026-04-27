El escenario de la inversión privada, el comercio y el desarrollo inmobiliario en Tacna atraviesa un momento clave para su consolidación. La región ha registrado un crecimiento económico reciente —con un aumento del 13.8% de su PBI en el segundo trimestre de 2025—; sin embargo, este dinamismo aún no se traduce en una mayor llegada de inversiones ni en la ejecución de proyectos de envergadura. En una economía definida como “netamente comercial” y altamente dependiente del visitante chileno, ¿cuál es hoy el panorama de estos sectores clave y qué brechas limitan su desarrollo?

Uno de los principales factores detrás de este escenario es la restricción a la inversión extranjera en zonas de frontera, establecida en el artículo 71 de la Constitución, que impide a capitales foráneos adquirir o alquilar propiedades dentro de los 50 kilómetros limítrofes. Desde la Cámara de Comercio de Tacna advierten que, tras la eliminación en 2016 de una excepción que permitía operar en zonas especiales, esta norma ha frenado la llegada de proyectos en rubros clave como retail, hotelería y servicios, en una economía con una fuerte dependencia del comercio.

Al menos 24 proyectos no se concretaron este año y otros 19 el anterior, según la Cámara de Comercio. (Foto: Andina)

LEA TAMBIÉN: Alcalde de Tacna pide que muro que construye Chile se complemente con patrullaje binacional

Inversión privada en Tacna: limitaciones para su desarrollo

La inversión privada en Tacna enfrenta un escenario restrictivo que limita su despegue, pese al interés sostenido de capitales extranjeros. Según Corinne Flores Lemaire, la región ha dejado de concretar múltiples proyectos en los últimos años debido a las barreras legales vigentes. “En 2025 estamos dejando 24 inversiones importantes que no las podemos tener; y en el año anteriior fueron 19”, afirmó, al referirse a iniciativas que llegaron a mostrar interés real, pero no pudieron materializarse. Estas inversiones abarcaban diversos rubros como energía, manufactura, servicios y centros de atención (call centers).

El interés empresarial no es menor. De acuerdo con la dirigente, inversionistas provenientes de Brasil, China y Corea han buscado instalarse en Tacna atraídos por su ubicación estratégica y cercanía con mercados clave. “Nos tocan las puertas de distintas latitudes a querer invertir”, sostuvo. Sin embargo, la imposibilidad de adquirir o alquilar terrenos en la zona fronteriza impide que estos proyectos avancen, lo que genera una pérdida directa de oportunidades para la región. En muchos casos, estas iniciativas terminan trasladándose a ciudades cercanas en Chile, como Arica, donde sí encuentran condiciones para desarrollarse.

Este freno a la inversión tiene efectos que van más allá de los proyectos no ejecutados. La presidenta de la Cámara advierte que la falta de nuevas inversiones limita la generación de empleo y empuja a la población a buscar oportunidades fuera de la región. “Salen los chicos y no tienen trabajo, tienen que salir de la región a buscar empleo”, señaló.

Operadores como Mall Plaza y Parque Arauco evaluaron ingresar, pero no concretaron sus proyectos en Tacna. (Foto: PromPerú)

Comercio, motor económico de Tacna

El comercio es el principal motor económico de Tacna y está directamente vinculado al flujo de visitantes, en su mayoría chilenos. Según Corinne Flores Lemaire, la región es “netamente comercial” y depende en gran medida del consumo que generan estos turistas, quienes representan más del 80% del total de visitantes. Este dinamismo se concentra en la compra de productos, servicios y atención médica, siendo este último uno de los principales motivos de viaje. “El 78% vienen por el tema de la salud médica”, precisó, destacando además la demanda en confecciones, gastronomía e imprentas.

Sin embargo, este modelo comercial muestra señales de desgaste. La dirigente señala que el volumen de ventas ha disminuido en distintos rubros, especialmente en los mercadillos y asociaciones comerciales vinculadas a Zofratacna, donde se comercializan productos importados y ropa —incluida la proveniente de Gamarra—. “El volumen de mercancía ya no es tanto como años atrás”, indicó, al explicar que el menor flujo de visitantes y el cambio en los hábitos de consumo han reducido la rotación de productos. A ello se suma la competencia de otros mercados y el avance del comercio electrónico, que ha reducido la necesidad de viajar para realizar compras.

En paralelo, el gasto del visitante también se ha ajustado. Antes de la pandemia, cada turista chileno podía dejar alrededor de US$ 200 por visita, mientras que actualmente el promedio bordea los US$ 80. “Ahora vienen por compras puntuales, ya no es como antes”, afirmó Flores, al señalar que las visitas son más cortas y enfocadas. Este cambio en el patrón de consumo impacta directamente en el comercio local, que depende de un mayor volumen y permanencia de los visitantes para sostener sus niveles de venta.

LEA TAMBIÉN: Tacna pide adoptar medidas para fortalecer seguridad en la frontera con Chile

¿Existen proyectos de desarrollo inmobiliario?

El desarrollo del sector inmobiliario en Tacna se encuentra directamente condicionado por las restricciones a la inversión en zonas de frontera, lo que ha limitado la ejecución de proyectos de gran escala. Según Flores Lemaire, la imposibilidad de que inversionistas extranjeros puedan adquirir o alquilar terrenos ha frenado iniciativas clave en infraestructura comercial y hotelera. “No puedes instalar una empresa o industria porque no puedes alquilar”, explicó, al evidenciar cómo esta limitación impacta de forma directa en la expansión urbana y en la oferta de servicios en la ciudad.

Este escenario ha tenido efectos concretos en proyectos que pudieron transformar el perfil comercial de Tacna. La dirigente señaló que operadores como Mall Plaza y Parque Arauco mostraron interés en instalar centros comerciales en la ciudad e incluso avanzaron en la identificación de terrenos. Sin embargo, las restricciones legales y la falta de condiciones adecuadas impidieron su desarrollo. “Ese mall que está en Arica era para Tacna”, afirmó, al señalar que inversiones de este tipo terminaron trasladándose a la ciudad chilena, donde encontraron un entorno más favorable.

La falta de inversión inmobiliaria también limita el crecimiento del sector hotelero y de servicios vinculados al turismo. Aunque existe demanda —principalmente por el visitante chileno—, la ciudad no ha logrado consolidar una oferta moderna de gran escala, lo que reduce su capacidad para captar mayor consumo y competir con otras ciudades de la región.

LEA TAMBIÉN: Gobierno propone que gasoducto de TGP en el sur llegue hasta Tacna