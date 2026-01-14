Gas natural. (Foto: GEC)
Gas natural. (Foto: GEC)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El ministro de Energía y Minas, Luis Bravo, informó que el Gobierno está solicitando a la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) que su proyecto de nuevo gasoducto de 923 kilómetros que va desde la localidad de Humay (Pisco, Ica) hasta Ilo (Moquegua), llegue hasta la región Tacna.

señaló.

“De esta manera podría abastecerse de gas natural, no solamente a los usuarios finales, sino también promover la industria, porque eso finalmente es lo que se quiere para que haya un desarrollo económico en la zona sur del país”, agregó.

LEA TAMBIÉN: Gasoducto de TGP a la vista: el proyecto que busca “revivir” la masificación del gas enfrenta retos

El proyecto de gasoducto de TGP en el sur del Perú contempla una inversión cercana a los US$ 2,000 millones y busca ampliar el Sistema de Transporte de Gas Natural en 923 kilómetros al sur, con los tramos Humay (Cañete, Lima)-Mollendo (Arequipa)-Ilo (Moquegua), así como ramales hacia la ciudad de Arequipa.

“Ya hemos conversado con TGP y ya tenemos un camino avanzado, considerando que es una inversión totalmente privada, donde el Estado peruano no está poniendo un sol en este tema”, dijo el ministro Luis Bravo.

“Estamos trabajando para darle viabilidad con una labor conjunta con el fin de que podamos ponernos de acuerdo y facilitar la rapidez en las aprobaciones, además de asegurar el cuidado necesario para que esta oferta sea sostenible en el tiempo”, añadió.

TGP adelantó que, en la etapa de construcción del nuevo gasoducto, el proyecto generaría más de 20,000 empleos directos, indirectos e inducidos, mientras en la etapa de operación y mantenimiento empleará 420 trabajadores por año.

De acuerdo con cálculos realizados por TGP, el uso del gas natural generaría un ahorro de 39% a las familias, comparado con la energía alternativa, 57% en el sector automotor y 56% en la industria.

TE PUEDE INTERESAR

Gas de Camisea: Firma de inversión de EE.UU. adquiere participación de 49.8% en TGP
Gasoducto de TGP a la vista: el proyecto que busca “revivir” la masificación del gas enfrenta retos
Gas de Camisea: CPP Investments vende su participación en TGP

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.