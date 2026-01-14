El ministro de Energía y Minas, Luis Bravo, informó que el Gobierno está solicitando a la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) que su proyecto de nuevo gasoducto de 923 kilómetros que va desde la localidad de Humay (Pisco, Ica) hasta Ilo (Moquegua), llegue hasta la región Tacna.

“TGP ha ofrecido llevar una tubería física hasta la región de Arequipa y Moquegua. Pero estamos solicitando, y lo vienen evaluando, que llegue hasta Tacna”, señaló.

“De esta manera podría abastecerse de gas natural, no solamente a los usuarios finales, sino también promover la industria, porque eso finalmente es lo que se quiere para que haya un desarrollo económico en la zona sur del país”, agregó.

El proyecto de gasoducto de TGP en el sur del Perú contempla una inversión cercana a los US$ 2,000 millones y busca ampliar el Sistema de Transporte de Gas Natural en 923 kilómetros al sur, con los tramos Humay (Cañete, Lima)-Mollendo (Arequipa)-Ilo (Moquegua), así como ramales hacia la ciudad de Arequipa.

“Ya hemos conversado con TGP y ya tenemos un camino avanzado, considerando que es una inversión totalmente privada, donde el Estado peruano no está poniendo un sol en este tema”, dijo el ministro Luis Bravo.

“Estamos trabajando para darle viabilidad con una labor conjunta con el fin de que podamos ponernos de acuerdo y facilitar la rapidez en las aprobaciones, además de asegurar el cuidado necesario para que esta oferta sea sostenible en el tiempo”, añadió.

TGP adelantó que, en la etapa de construcción del nuevo gasoducto, el proyecto generaría más de 20,000 empleos directos, indirectos e inducidos, mientras en la etapa de operación y mantenimiento empleará 420 trabajadores por año.

De acuerdo con cálculos realizados por TGP, el uso del gas natural generaría un ahorro de 39% a las familias, comparado con la energía alternativa, 57% en el sector automotor y 56% en la industria.