La posibilidad de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para reducir las tensiones en Medio Oriente enfrenta un nuevo desafío. Israel lanzó este domingo ataques contra los suburbios de Beirut, argumentando que respondió al lanzamiento de proyectiles por parte de Hezbollah hacia el norte de su territorio.

La ofensiva ocurre cuando mediadores internacionales buscan concretar una tregua que podría poner fin a meses de enfrentamientos y contribuir a estabilizar una de las regiones más convulsionadas del mundo.

El ejército israelí informó que Hezbollah disparó tres proyectiles hacia el norte de Israel, lo que motivó una nueva operación militar contra infraestructura del grupo chií en los alrededores de la capital libanesa. Imágenes difundidas por las fuerzas israelíes mostraron columnas de humo elevándose tras las explosiones.

La nueva ofensiva se produce apenas una semana después de otro ataque israelí sobre los suburbios de Beirut, considerado el episodio más grave desde la entrada en vigor del alto el fuego del 7 de abril. Aquella escalada derivó en una respuesta iraní y en posteriores ataques israelíes contra objetivos en territorio de Irán.

Negociaciones en una etapa decisiva

Pese a la continuidad de los combates, los esfuerzos diplomáticos no se han detenido. Funcionarios regionales indicaron que mediadores qataríes viajaban a Teherán para ultimar los detalles de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán que permitiría detener las hostilidades y avanzar hacia la reapertura del estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo.

El presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, señalaron durante el fin de semana que el acuerdo podría concretarse en cuestión de días. Según las versiones difundidas, la firma se realizaría de manera electrónica y sin una ceremonia presencial.

Las negociaciones han sido lideradas principalmente por Pakistán con apoyo de otros actores regionales, un proceso que ha generado incomodidad en el gobierno israelí, que considera insuficientes los avances obtenidos respecto a los objetivos originales de la campaña militar contra Irán.

Bombardeos israelíes en Beirut amenazan frágil avance hacia una tregua regional. Foto: Ibrahim AMRO / AFP

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Los temas que siguen pendientes

Aunque el eventual acuerdo permitiría detener temporalmente los enfrentamientos, todavía deja sin resolver algunos de los asuntos más sensibles entre Washington y Teherán. Entre ellos figuran el futuro del programa nuclear iraní, el destino de miles de millones de dólares en activos congelados y el apoyo de Irán a grupos aliados en la región.

De acuerdo con funcionarios familiarizados con las conversaciones, el pacto contemplaría un periodo de 60 días para desarrollar negociaciones técnicas sobre estos temas. Sin embargo, todavía no existe claridad sobre cómo se abordarán las cuestiones vinculadas al enriquecimiento de uranio ni sobre eventuales restricciones a los programas de misiles iraníes.

Las dudas también se extienden dentro de Estados Unidos. Sectores del Partido Republicano han cuestionado el acuerdo al considerar que no representa una mejora sustancial respecto al pacto nuclear firmado en 2015, del cual Trump retiró a su país durante su primer mandato.

El factor Ormuz y la economía mundial

Uno de los principales incentivos para alcanzar una tregua es la situación del estrecho de Ormuz. Esta vía marítima concentra una parte significativa del comercio mundial de petróleo, gas natural y fertilizantes. Su interrupción parcial durante las últimas semanas provocó volatilidad en los mercados internacionales y elevó la preocupación por nuevas presiones inflacionarias.

La reapertura de la ruta sería una de las primeras medidas contempladas tras la eventual firma del acuerdo. Por ello, la evolución de las negociaciones es seguida de cerca tanto por gobiernos como por inversionistas alrededor del mundo.

Mientras los mediadores intentan cerrar los últimos detalles, los nuevos ataques sobre Beirut evidencian que la situación sigue siendo extremadamente frágil. Cualquier incidente adicional podría alterar el delicado equilibrio alcanzado en las conversaciones y retrasar una tregua que muchos consideran clave para reducir la tensión en Oriente Medio.

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Elaborado con información de AP