Más del 70% de los trabajadores desconoce qué criterios utiliza su empresa para fijar salarios y ascensos. Foto: Composición Gestión - ChatGPT.
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Giancarlos Torres
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Para la mayoría de trabajadores, el sueldo es simplemente la cifra que aparece cada fin de mes en su cuenta bancaria. Sin embargo, pocas personas conocen qué criterios utilizó su empleador para determinar ese monto o por qué alguien que ocupa un cargo similar puede recibir una remuneración distinta. Esa falta de información no solo genera dudas sobre la equidad de las decisiones, sino que también puede afectar la confianza dentro de las organizaciones.

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