Aunque inicialmente Diego Tala, director comercial de Bumeran.com.pe en Jobint, había mencionado que el contexto económico había creado un escenario más previsible, lo que podría haber llevado a los profesionales a moderar sus expectativas salariales, con el pasar de los meses se han visto mejoras -en algunos casos ligeras- pese al contexto electoral y de incertidumbre.

La clave de la mejora en mayo recayó en dos ámbitos: el salario requerido para los puestos semisenior y senior es de S/ 3,491; y el de los puestos junior es S/ 2,346. En ambos casos, se registró un incremento respecto a los meses previos.

Por el contrario, lo que quieren ganar los peruanos para los puestos de jefe / supervisor es de S/ 5,495 en promedio, por debajo de los dos meses previos y aún lejos del pico de más de S/ 5,600 que se alcanzó entre septiembre y noviembre del año pasado.

En el segmento jefe / supervisor, Negocios Internacionales es el puesto donde se requiere el mayor salario pretendido (S/ 10,000). En el segmento senior / semisenior, las postulaciones para cubrir puestos de Inversiones / Proyectos de Inversión registran la mayor pretensión salarial (S/ 6,000). En el segmento junior, el puesto de Urbanismo es el que registra la pretensión salarial más alta (S/ 5,500).

Salario promedio. S/ mes bruto. Fuente: Bumeran

Puestos de trabajo: expectativas

Bumeran se concentra en algunos puestos junior y senior para saber las posiciones en las cuales las pretensiones salariales son mayores o menores. Aquí, la lista completa.

Posiciones junior

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Finanzas Internacionales: S/ 4,500

Recepcionista: S/ 1,800

COMERCIAL

Desarrollo de Negocios: S/ 3,000

Call Center: S/ 1,500

MARKETING Y COMUNICACIÓN

Business Intelligence: S/ 3,000

Comunicaciones Externas: S/ 1,500

PRODUCCIÓN, ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA

Urbanismo: S/ 5,500

Almacén / Depósito / Expedición: S/ 2,000

RECURSOS HUMANOS

Compensación y Planilla: S/ 2,500

Selección: S/ 2,000

TECNOLOGÍA Y SISTEMAS

Testing / QA / QC: S/ 3,500

Soporte técnico: S/ 2,000

OTROS

Trabajo Social: S/ 4,000

Pasantía / Trainee: S/ 1,130

El salario promedio requerido por los peruanos que buscan empleo subió ligeramente a S/ 3,433 en promedio (S/ bruto, por mes). (Foto: iStock)

Posiciones senior y semisenior

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Inversiones / Proyectos de Inversión: S/ 6,000

Facturación: S/ 2,500

COMERCIAL

Desarrollo de Negocios: S/ 4,000

Call center: S/ 2,500

MARKETING Y COMUNICACIÓN

Responsabilidad Social: S/ 4,500

Multimedia: S/ 2,400

PRODUCCIÓN, ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA

Ingeniería Oficina Técnica / Proyecto: S/ 5,000

Distribución: S/ 2,500

RECURSOS HUMANOS

Administración de Personal: S/ 3,500

Selección: S/ 2,800

TECNOLOGÍA Y SISTEMAS

Data Warehousing: S/ 5,000

Administración de Base de Datos: S/ 3,000

OTROS

Medio Ambiente: S/ 4,950

Hotelería: S/ 1,950

Lo que quieren ganar los peruanos para los puestos de jefe / supervisor es de S/ 5,495 en promedio. (Foto: iStock)

La brecha salarial de género

El Index de Bumeran registra una brecha del salario requerido del 9.23% en mayo, donde la remuneración promedio solicitada por los hombres es de S/ 3,525 al mes, mientras que la de las mujeres es de S/ 3,227.

Además, el 41.52% de las postulaciones de todos los seniority provienen de mujeres, mientras que el 58.48% de hombres. Además, a medida que aumenta el nivel de seniority la proporción de postulaciones femeninas disminuye.