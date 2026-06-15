¿Cuánto quiere ganar un peruano? (Foto: iStock)
¿Cuánto quiere ganar un peruano? (Foto: iStock)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El salario promedio requerido por los peruanos que buscan empleo subió a S/ 3,433 en promedio (S/ bruto, por mes), según data del último Index del Mercado Laboral de Bumeran, compartido con Gestión.

TE PUEDE INTERESAR

Empleo en Lima se dispara por velocidad en puestos “de mala calidad”: ¿y el resto del país?
¿Crecer a más de 3% o perder ritmo? El próximo presidente se “juega” la economía de Perú
Trabajo infantil en Perú: mejora nacional contrasta con dura realidad de estas regiones
Trabajadores tendrían un mayor plazo para reclamar deudas laborales: el impacto en las empresas

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.