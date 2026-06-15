El salario promedio requerido por los peruanos que buscan empleo subió a S/ 3,433 en promedio (S/ bruto, por mes), según data del último Index del Mercado Laboral de Bumeran, compartido con Gestión.
Aunque inicialmente Diego Tala, director comercial de Bumeran.com.pe en Jobint, había mencionado que el contexto económico había creado un escenario más previsible, lo que podría haber llevado a los profesionales a moderar sus expectativas salariales, con el pasar de los meses se han visto mejoras -en algunos casos ligeras- pese al contexto electoral y de incertidumbre.
La clave de la mejora en mayo recayó en dos ámbitos: el salario requerido para los puestos semisenior y senior es de S/ 3,491; y el de los puestos junior es S/ 2,346. En ambos casos, se registró un incremento respecto a los meses previos.
Por el contrario, lo que quieren ganar los peruanos para los puestos de jefe / supervisor es de S/ 5,495 en promedio, por debajo de los dos meses previos y aún lejos del pico de más de S/ 5,600 que se alcanzó entre septiembre y noviembre del año pasado.
En el segmento jefe / supervisor, Negocios Internacionales es el puesto donde se requiere el mayor salario pretendido (S/ 10,000). En el segmento senior / semisenior, las postulaciones para cubrir puestos de Inversiones / Proyectos de Inversión registran la mayor pretensión salarial (S/ 6,000). En el segmento junior, el puesto de Urbanismo es el que registra la pretensión salarial más alta (S/ 5,500).
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Puestos de trabajo: expectativas
Bumeran se concentra en algunos puestos junior y senior para saber las posiciones en las cuales las pretensiones salariales son mayores o menores. Aquí, la lista completa.
Posiciones junior
- ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Finanzas Internacionales: S/ 4,500
Recepcionista: S/ 1,800
- COMERCIAL
Desarrollo de Negocios: S/ 3,000
Call Center: S/ 1,500
- MARKETING Y COMUNICACIÓN
Business Intelligence: S/ 3,000
Comunicaciones Externas: S/ 1,500
- PRODUCCIÓN, ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA
Urbanismo: S/ 5,500
Almacén / Depósito / Expedición: S/ 2,000
- RECURSOS HUMANOS
Compensación y Planilla: S/ 2,500
Selección: S/ 2,000
- TECNOLOGÍA Y SISTEMAS
Testing / QA / QC: S/ 3,500
Soporte técnico: S/ 2,000
- OTROS
Trabajo Social: S/ 4,000
Pasantía / Trainee: S/ 1,130
Posiciones senior y semisenior
- ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Inversiones / Proyectos de Inversión: S/ 6,000
Facturación: S/ 2,500
- COMERCIAL
Desarrollo de Negocios: S/ 4,000
Call center: S/ 2,500
- MARKETING Y COMUNICACIÓN
Responsabilidad Social: S/ 4,500
Multimedia: S/ 2,400
- PRODUCCIÓN, ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA
Ingeniería Oficina Técnica / Proyecto: S/ 5,000
Distribución: S/ 2,500
- RECURSOS HUMANOS
Administración de Personal: S/ 3,500
Selección: S/ 2,800
- TECNOLOGÍA Y SISTEMAS
Data Warehousing: S/ 5,000
Administración de Base de Datos: S/ 3,000
- OTROS
Medio Ambiente: S/ 4,950
Hotelería: S/ 1,950
La brecha salarial de género
El Index de Bumeran registra una brecha del salario requerido del 9.23% en mayo, donde la remuneración promedio solicitada por los hombres es de S/ 3,525 al mes, mientras que la de las mujeres es de S/ 3,227.
Además, el 41.52% de las postulaciones de todos los seniority provienen de mujeres, mientras que el 58.48% de hombres. Además, a medida que aumenta el nivel de seniority la proporción de postulaciones femeninas disminuye.
En los puestos junior, la distribución de postulaciones entre géneros es de un 45.55% de mujeres frente a un 54.45% de hombres. En niveles semisenior y senior, esta brecha aumenta significativamente: el 34.02% de las postulaciones son de mujeres y el 65.98% de hombres. Mientras que en los puestos de jefe o supervisor, la proporción de mujeres es aún menor, con un 26.61% de postulaciones, en contraste con el 73.39% de los hombres.