Oportunidades de un buen proceso de reconexión laboral

Según el estudio Board Survey de Cornerstone, Perú enfrenta una brecha de talento en IA y analítica (59%), ciberseguridad (39%), pensamiento crítico (38%) y comunicación efectiva (34%).

Paola Chocano, Partner & Managing Director de Cornerstone Perú, menciona que la transición laboral puede ser una pausa prolongada o una decisión valiosa cuando la persona entiende qué brecha cerrar, cómo actualizarse y cómo demostrar impacto en una organización.

Enfatiza que, si la búsqueda se enfoca en las habilidades que hoy evalúan las compañías, como visión estratégica, toma de decisiones y aprendizaje continuo, la transición laboral se acorta significativamente.

¿Qué elementos hacen un outplacement más efectivo?

Claudia Mestanza, Executive Recruiter en Trust Consulting, menciona a Gestión que las trayectorias profesionales son menos lineales que antes por los cambios tecnológicos, fusiones y reestructuraciones empresariales. Por ende, resalta que “no debería verse a la transición laboral como un quiebre”, sino como una etapa natural en el desarrollo de carrera.

A su criterio, un programa de transición puede cumplir su propósito con éxito si se compone de:

Prioridades. Se identifica hacia dónde quiere dirigirse el talento, profesionalmente, en el corto y largo plazo, y cómo conecta con su circunstancia y planes de vida.

Aclarar los ‘no negociables’. Aquellos aspectos indispensables que el ejecutivo busca en su próxima posición, como el tipo de liderazgo, cultura organizacional, nivel de responsabilidad, industria o balance de vida.

Estrategia. Acompañamiento en posicionamiento profesional, revisión de la propuesta de valor del ejecutivo junto al fortalecimiento de su red de contactos y preparación para los procesos de selección.

El informe de Cornerstone puntualiza de la importancia de competencias esenciales como IA aplicada, análisis de datos, liderazgo y comunicación estratégica. También habla sobre cómo demostrar el impacto (resultados medibles) y un plan bien organizado “con enfoque, ritmo y seguimiento semanal”.

“En el Perú, la recolocación de un ejecutivo suele tomar entre tres y seis meses, aunque este plazo puede variar dependiendo de varios factores, como el nivel del cargo, el sector en el que se desempeña y el grado de especialización del perfil”, acota Mestanza.

En ese sentido, Mestanza precisa que dentro de los beneficios de un correcto programa de recolocación laboral está la reputación organizacional. “Una desvinculación bien gestionada puede fortalecer la reputación de la empresa y reforzar su marca empleadora; mientras que una salida mal manejada puede tener el efecto contrario”, añade.

Chocano, por su parte, menciona que los sectores más dinámicos en estrategias de outplacement son banca, retail, consumo masivo, minería y servicios.

“Es importante destacar que hoy ya existe una mayor conciencia en las empresas de mirar los procesos de salida, solo falta dar el siguiente paso de definir una estrategia clara y ejecutarla”, soslaya.

oy, atraer talento ya no es suficiente: también es necesario desarrollarlo, retenerlo y gestionar adecuadamente su salida cuando ocurre, Foto; referencial / Shutterstock

Mestanza acota que un programa de transición laboral efectivo debe partir de un proceso de reflexión estructurado que ayude al ejecutivo a entender claramente su situación actual y definir su siguiente paso profesional.

¿Qué factores determinan una recolocación rápida laboral?

Según el Estudio de Talento Senior y nuevas generaciones de Buk, 45% del talento senior considera que uno de los obstáculos para su contratación es contar con mucha experiencia laboral. Otras de sus preocupaciones más relevantes están relacionadas con la falta de redes de contacto y la falta de conocimientos tecnológicos.

Sebastián Ausin, Country Manager de Buk Perú, refiere que con la llegada y establecimiento de la IA como una herramienta de uso regular, las tareas más repetitivas y automatizables.

“Es decir, más entry level, serán ejecutadas por robots, y lo más demandado será contar con personas que tengan precisamente lo que le hace falta a la IA”, acota. Dentro de ellas, están criterio, sentido común y capacidad de reacción.