La Embajada de Estados Unidos en Perú abrió una nueva convocatoria laboral en Lima y anunció oportunidades en distintas áreas administrativas y técnicas. El proceso fue difundido a través de sus canales oficiales e incluye la incorporación de talento local a su sede diplomática.

Las vacantes están dirigidas a profesionales y técnicos con experiencia comprobada, y contemplan remuneraciones diferenciadas según el cargo. Los puestos disponibles abarcan funciones logísticas, tecnológicas, de infraestructura y de gestión administrativa.

Cada oferta establece requisitos específicos de formación académica y trayectoria laboral , además de fechas límite distintas para el envío de postulaciones. La misión diplomática recomendó revisar con detalle las condiciones de cada plaza antes de iniciar el proceso de aplicación en su plataforma oficial.

Para ingresar a la plataforma ERA y revisar las vacantes disponibles, acceda AQUÍ.

Puestos solicitados

La Embajada de Estados Unidos en Perú abrió cuatro ofertas de empleo en Perú:

Supervisor de Suministros , en la Oficina de Servicios Generales

Este puesto contempla una remuneración anual de S/ 69,116 y mantiene abierta la recepción de postulaciones hasta el 26 de febrero de 2026.

Requisito de educación:

Se requiere diploma de escuela secundaria.

Experiencia:

No Supervisor: Mínimo de tres años de experiencia en servicios de almacenamiento y apoyo logístico.

Supervisión: Mínimo un año de experiencia en servicios de almacenamiento y apoyo logístico.

Administrador de TI , en la Oficina de Tecnología Diplomática

La plaza ofrece una remuneración anual de S/ 111,123 y su fecha de cierre de postulaciones será el 1 de marzo de 2026.

Requisito de educación:

Se requiere una licenciatura en informática, sistemas de gestión de información, ingeniería o administración de empresas.

Experiencia:

Requiere al menos cinco años de experiencia trabajando con operaciones de sistemas informáticos, hardware, aplicaciones de software, comunicaciones de datos y/o análisis en un entorno de red Microsoft Windows.

Arquitecto , en la Oficina de Administración de Instalaciones

Con una remuneración anual de S/ 187,876 y la recepción de postulaciones cierra el 3 de agosto de 2026.

Requisito de Educación:

Licenciatura en Ciencias, o equivalente, en Arquitectura, Ingeniería Arquitectónica o un título de arquitectura similar. El plan de estudios debe: (1) impartirse en una escuela de arquitectura con al menos un plan de estudios acreditado o equivalente por la Junta Nacional de Acreditación de Arquitectura (NAAB), la Junta de Acreditación de Ingeniería y Tecnología (ABET), o una junta de arquitectura o ingeniería equivalente del país anfitrión, como plan de estudios profesional de arquitectura.

Experiencia:

No supervisor : Se requiere un mínimo de cinco años de experiencia como arquitecto de proyectos en un importante complejo turístico, hospital, complejo de oficinas, sistema universitario/escolar de gran tamaño o complejo de edificios similar, gestionando un programa de mantenimiento preventivo que utilice un Sistema Computarizado de Gestión de Mantenimiento (CMMS) para el seguimiento de las solicitudes de mantenimiento y sus gastos. El titular del puesto debe demostrar un aumento progresivo de responsabilidad, incluyendo la elaboración de alcances de trabajo, documentos de construcción (planos y especificaciones) y estimaciones de costos para proyectos de nueva construcción, reparaciones de edificios, revisiones de equipos y programas de reemplazo de equipos.

Supervisión: La experiencia del titular del puesto debe incluir un año de experiencia de supervisión.

Asistente de Gestión Administrativa , en la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional

Para este puesto, se contempla una remuneración de S/ 92,065 por año y su fecha de cierre de postulaciones será el 3 de octubre de 2026.

Requisito de educación:

Se requiere título de Licenciatura en Dirección de Empresas, Administración, Contabilidad, Finanzas o Economía.

Experiencia:

Se requiere al menos tres años de experiencia responsable en trabajos de asistencia administrativa con una agencia gubernamental.

Para revisar a detalle cada convocatoria, haga clic AQUÍ para acceder a la plataforma ERA.

¿Cómo postular?

Para postular a las vacantes, deben ingresar a la plataforma oficial ERA (electronic recruitment application). El siguiente paso será crear una cuenta con correo electrónico activo y cargar su CV actualizado junto con los documentos que solicitan. A continuación el paso a paso:

Encontrar el sitio EA en el sitio web de la Embajada de EE.UU. en Perú. Al hacer click encontrará las vacantes disponibles

Antes de presentar alguna solicitud de empleo, deberá crear una cuenta en ERA. Para hacerlo haga clic en el enlace de inicio de sesión en la esquina superior derecha

Aparecerá una ventana emergente y ahora puede hacer clic en el botón Crear cuenta a la derecha.

Una vez que haya hecho clic en el botón Crear cuenta, verá un formulario que debe completar con su información personal. Haga clic en el botón Siguiente una vez que haya terminado.

Ahora que ya tiene una cuenta, podrá iniciar sesión en el sistema utilizando la misma ventana que antes.

Luego hacer clic en “Aplicar a esta vacante” para comenzar la aplicación.

Ahora podrá hacer clic en cualquier vacante que le interese y luego hacer clic en “Aplicar a esta vacante” para comenzar su aplicación.

Verá en la parte superior una ruta de progresión que servirá como una guía de dónde se encuentra en el proceso de solicitud.

Responda a todas las preguntas del formulario web de la manera más completa y precisa posible.

Recuerde cargar en la sección de documentos de su solicitud, su último certificado oficial de educación, como un diploma de escuela secundaria o un título universitario, así como sus resultados en un examen TOEIC y TOEFL.

Revise su aplicación antes de hacer clic en enviar para asegurarse de que esté completa y correcta. Las aplicaciones incompletas no será consideradas.

Podrá rastrear el estado de sus aplicaciones a través de su cuenta de ERA.

Se debe cargar en la sección de documentos de su solicitud, su último certificado oficial de educación. Foto: ERA.

La misión diplomática indicó que no acepta postulaciones mediante correo electrónico ni mediante intermediarios externos y recomendó verificar el proceso directamente en el perfil personal de ERA.