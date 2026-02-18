Con el cierre del ejercicio fiscal 2025, el pago de utilidades vuelve a ser una de las principales dudas entre los trabajadores del sector privado. Este beneficio laboral, regulado por la legislación peruana, permite a los colaboradores participar en las ganancias obtenidas por las empresas, siempre que se cumplan determinadas condiciones establecidas por ley.

Se trata de un derecho que aplica a las empresas privadas que generan rentas de tercera categoría y que cuentan con más de 20 trabajadores en planilla durante el año fiscal. En estos casos, una parte de la utilidad neta anual debe ser distribuida entre los colaboradores que hayan laborado bajo relación de dependencia, incluso si ya no se encuentran en la empresa al momento del pago

¿Cómo saber si me corresponde el pago de utilidades?

Renato Silva, especialista en gestión del talento y regulación laboral de Alvisoft detalla que, para determinar si un trabajador tiene derecho a este beneficio, es clave verificar tres aspectos concretos:

-Haber estado en planilla durante el año fiscal 2025.

-Que la empresa haya generado utilidades en ese periodo.

-Que la empresa cuente con más de 20 trabajadores en planilla.

Este beneficio aplica incluso si el trabajador ya no labora en la empresa al momento del pago, siempre que haya mantenido una relación laboral durante el año correspondiente.

Cabe mencionar que no tienen derecho a utilidades los trabajadores independientes que emiten recibos por honorarios ni quienes laboran en microempresas que no superan el número mínimo de trabajadores exigido por ley.

Desde la perspectiva de la gestión empresarial, una adecuada comunicación interna resulta fundamental: “El pago de utilidades no solo es un cumplimiento legal, también es una oportunidad para fortalecer la confianza y el compromiso de los equipos, siempre que exista claridad sobre cómo se calcula y cuándo se paga”, señala el especialista.

El pago de utilidades debe realizarse dentro de los 30 días calendario posteriores a la presentación de la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta ante la Sunat. En la práctica, esto significa que, para el ejercicio fiscal 2025, el pago se efectuará entre los meses de marzo y mayo de 2026, dependiendo de cuándo cada empresa cumpla con su declaración.

El monto que recibe cada trabajador se determina considerando dos factores:

-Los días efectivamente laborados durante el año

-La remuneración percibida en ese periodo.

La normativa también establece topes máximos, por lo que no todos los trabajadores reciben el mismo monto, incluso dentro de una misma empresa.

¿Qué pasa si la empresa no realiza el pago de las utilidades?

No pagar las utilidades, hacerlo fuera del plazo legal o calcularlas de manera incorrecta constituye una infracción grave. Las empresas pueden ser sancionadas con multas que pueden llegar hasta los S/ 140,000, además de enfrentar reclamos laborales y fiscalizaciones.

“Cada año hay trabajadores que no cobran sus utilidades simplemente porque desconocen si les corresponde o cuándo deben recibirlas. Informarse es clave para poder exigir este derecho”, señala Renato Silva, Alvisoft, compañía que da soporte tecnológico para la gestión humana en las empresas.

En un contexto donde algunas empresas reparten millones en utilidades, conocer cómo funciona este beneficio permite a los trabajadores evitar abusos, identificar incumplimientos y ejercer sus derechos laborales con mayor claridad, agregó.

¿Cómo aprovechar las utilidades para fortalecer nuestras finanzas personales?

El pago de las utilidades es un ingreso adicional que puede marcar una gran diferencia en nuestra estabilidad financiera, siempre que se administre con inteligencia. En lugar de gastarlo de inmediato, lo ideal es distribuirlo estratégicamente para cubrir necesidades, mejorar el ahorro y fortalecer la salud financiera.

El ABC del BCP (www.viabcp.com/abcdelbcp) comparte algunas recomendaciones clave para aprovechar al máximo este dinero extra.

Prioriza el ahorro: destina un porcentaje de tus utilidades a ahorrar por un plan específico, como la cuota inicial de tu primer “depa” o auto. Además, inicia o incrementa tu fondo de emergencia, el cual es fundamental para brindarte seguridad ante imprevistos y reducir la necesidad de endeudarte en caso ocurran.

Paga deudas pendientes: utiliza una parte de tus utilidades para atender deudas con algún retraso. Incluso, considera pagar anticipadamente tus créditos pendientes. Esto te permitirá pagar menos intereses y gozar de mayor tranquilidad financiera en el largo plazo.

Mejora tu educación financiera: destinar una parte de tus utilidades a cursos o capacitaciones en finanzas personales e inversiones te ayudará a tomar mejores decisiones económicas en el futuro.

Invierte en tu futuro: explora opciones de inversión según tu perfil de riesgo, optando los productos financieros que se adapten a tus necesidades. Por ejemplo, puedes colocar tu dinero en un depósito a plazo fijo o invertir en fondos mutuos.

Disfruta con responsabilidad: recuerda que no está mal disponer de una parte del dinero a darte un gusto, como un viaje o una compra que hayas planificado. La clave es hacerlo de manera equilibrada y sin comprometer tu estabilidad financiera.