Durante el 2025, acumularon ganancias netas por S/ 438 millones, 11% menores que en el año previo, según datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Este retroceso llega después de dos años de aumento en los beneficios de las gestoras, pues en el 2023 se expandieron en 3.2% y en el 2024, 1%.

El encaje es una de las cuentas que disminuyó en mayor magnitud (en S/ 73.7 millones) y proporción (-77%) en el periodo de evaluación. Se trata de una porción de los fondos que administran las AFP y que se destina a garantizar una rentabilidad mínima para los afiliados. Se invierte en los mismos instrumentos en los que se invierten los fondos de pensiones, que el año pasado rindieron hasta doble dígito.

Pero, por los retiros que efectuaron los afiliados en el marco de la ley aprobada por el Congreso, el fondo administrado se contrajo y, por tanto, el monto invertido por el encaje se redujo y afectó los resultados de las AFP.

“El encaje es un porcentaje que depende del valor del fondo, que de hecho viene con una tendencia hacia abajo (por los retiros)”, manifestó un analista.

En los últimos cuatro años, el fondo del Sistema Privado de Pensiones se contrajo en 30% a S/ 115,000 millones.

Ajuste

Las AFP atraviesan por un periodo de ajuste luego de sucesivas salidas de fondos de los afiliados que han reducido en gran medida el sistema de pensiones del país, dijo Ronald Casana, representante del Colegio de Economistas de Lima.

Si bien los ingresos por comisiones aumentaron en S/ 54.9 millones (4.6%) de un año a otro, lo hicieron a un ritmo que no compensó la merma por el encaje y los gastos.

Según Casana, menos recursos administrados implican ingresos recurrentes más bajos para las AFP y, por ende, menor capacidad para financiar nuevas inversiones, pese a que en el 2025 mejoró la rentabilidad de los fondos de pensiones.

Prima, Profuturo, Integra y Habitat son las cuatro administradoras de Fondos de Pensiones que operan en el Perú. | Crédito: Andina

“No es lo mismo generar una utilidad de S/ 100 millones que una de S/ 50 millones, especialmente en un contexto donde los retiros de fondos han reducido significativamente la base de capital disponible para operar e invertir”, sostuvo el economista.

Este impacto se acentuó conforme avanzaba el 2025: en el primer trimestre los beneficios netos aumentaron 4.7%, pero a junio se frenaron (0.01%) y a septiembre ya retrocedían 4.4%.

Carga

A esta presión se suma un incremento en la carga operativa, con mayores gastos administrativos y dentro de estos, las cargas de personal subieron en S/ 25 millones. Además, los gastos de ventas aumentaron en S/ 4 millones.

Edmundo Lizarzaburu, docente de la Universidad Esan, enfatizó el impacto negativo de los gastos operativos para cumplir con los retiros de los afiliados.

“Atender las solicitudes de los aportantes, ejecutar las ventas anticipadas de activos para tener liquidez, son tareas extra que las AFP deben incorporar cada vez que aprueban un nuevo retiro”, acotó.

Para el catedrático, aunque el mercado formal se recupere —y con ello la afiliación— y los fondos muestren buen desempeño favorecidos por la tendencia de los metales, las utilidades de las entidades previsionales seguirán perjudicándose si las autoridades continúan permitiendo nuevos retiros.

Sin embargo, los fondos de los afiliados de AFP no se afectarán pues en el 2025 obtuvieron una rentabilidad de hasta 21%.

Reforma de pensiones dispone una afiliación obligatoria a los 18 años. (Fuente: El Peruano)

Enfoque en los jóvenes

Las AFP buscan intensificar sus esfuerzos comerciales para captar nuevos afiliados, especialmente jóvenes —por la reforma que dispone una afiliación obligatoria a los 18 años—, mediante campañas en redes sociales, auspicios de eventos y acciones presenciales como volanteo en universidades, expresó Ronald Casana, del Colegio de Economistas de Lima.

Estas estrategias, si bien apuntan a fortalecer el crecimiento futuro, elevan los costos de planilla y logística en el corto plazo, mencionó.

El enfoque en los afiliados jóvenes responde a que pueden obtener mayor rentabilidad en el largo plazo, explicó el economista. Pese a que no cuentan con fondos acumulados, el dinero que aportarán debería, sin retiros adicionales, aumentar hasta su jubilación y posibilitar estabilidad financiera, dijo.