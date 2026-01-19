En particular, hay un tipo de instrumento donde se proyecta un menor retorno promedio, según Sura Investments.

“Rentabilidades de doble dígito de 13% o 14% como lo hemos visto en el 2025, no (se espera), pero sí rentabilidades que sugerirían tal vez entre 7% y 7.5%. Esa es más o menos la perspectiva que nosotros tenemos para el mercado de renta fija (bonos y otros tipos de instrumentos de deuda) en el país, bastante positiva (en el 2026)”, manifestó Joaquín Barrera, director de renta fija del holding financiero.

“Rendimientos más cercanos al 13% o 14%, tal vez se puede ver un poco más desafiante en este 2026”, enfatizó.

Barrera explicó que se esperan recortes adicionales de la tasa de interés de referencia por parte del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) de entre 25 y 50 puntos básicos durante este año.

“Gran parte de la trayectoria (de recortes) ya se consumó como en el resto de los países de América Latina, pero aún queda espacio para que las tasas de interés sigan bajando”, afirmó.

Foto: (Eduardo Cavero/GEC)

Durante el año pasado, el instituto emisor realizó tres recortes a su tasa de interés de referencia, en enero, mayo y septiembre, de 25 puntos en cada oportunidad. De ese modo, la tasa clave pasó de 5% en diciembre del 2024 al 4.25% actual.

La renta fija se favorece en un contexto de flexibilización monetaria porque existe una relación inversa entre el precio de los bonos y las tasas de interés. Es decir, a menor tasa, sube la cotización del bono y viceversa.

Sura Investments estima que la tasa de los bonos peruanos a diez años se ubicará entre 5.7% y 5.75% en el presente año.

Retorno ajustado por riesgo

Barrera también hizo alusión a la tasa real de retorno ajustado por el riesgo de los bonos soberanos del país. Ese indicador toma el rendimiento del instrumento, pero le resta la inflación y una prima por riesgo país.

En el mercado peruano, ese retorno real es de 3.08%, estima Sura Investments.

“Es una tasa totalmente comparable con el resto de los países. Perú está solo por debajo de México y de Colombia (si se excluye Brasil donde esa tasa ajustada es de 6.14%)”, resaltó el ejecutivo.

En tal sentido, aseguró que el mercado de renta fija peruano se posiciona como atractivo para los inversionistas locales e internacionales.

El 2025 fue “muy positivo”, en general, para la rentabilidad de la renta fija, recalcó.

“Todos los bonos han tenido una rentabilidad positiva, sobre todo los bonos medios de la curva (de mediano plazo). Y esto es muy importante porque gran parte de las inversiones se llevan acá”, destacó.

Contexto local

A nivel local, Sura Investments señala como algunas variables a hacer seguimiento las elecciones generales, pues las encuestas aún están fragmentadas, así como la discusión sobre nuevos retiros de fondos de las AFP que advierte que podrían reducir la liquidez en el mercado de valores.

La renta fija es clave para los peruanos porque alrededor de un 70% del patrimonio administrado por fondos mutuos invierte en deuda. Así, este es un tipo de inversión que sería golpeado.

Composición

El 78% de los instrumentos de deuda colocados por las empresas en el mercado de renta fija local fue de corto plazo, y solo el 22%, a un año o más, según estadísticas de la Bolsa de Valores de Lima (BVL).