Los peruanos buscan el dólar para protegerse ante una eventual depreciación de su moneda, pues en el pasado el país sufrió periodos de hiperinflación. (Foto: Andina)
Los peruanos buscan el dólar para protegerse ante una eventual depreciación de su moneda, pues en el pasado el país sufrió periodos de hiperinflación. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter tu dinero
Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

El dólar acumula una caída de 10.5% frente al sol y eso viene afectando el rendimiento, medido en moneda local, de los instrumentos de inversión denominados en la divisa estadounidense, ¿qué productos han sufrido?

TE PUEDE INTERESAR

Riesgo de Perú bajó en un año de vorágine política, ¿cómo impacta en su bolsillo?
Acción de Credicorp repunta 54% en el año: ¿oportunidad o rally agotado?
Se viene tokenización de bonos y acciones en bolsa de Lima, ¿invertir será más fácil?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.