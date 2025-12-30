Así se constata en el último reporte de la consultora MC&F e IFEL, donde se muestra que, entre enero y noviembre del 2025, las alternativas de inversión denominadas en soles registraron un mejor desempeño con ganancias de 5.9% en promedio. En cambio, las opciones en dólares reportaron como media una pérdida de 4.5%.

Javier Gamboa, vicepresidente de estrategia y gestión de portafolios de Rimac Seguros y Reaseguros, mencionó a Gestión que un inversionista peruano “de a pie” que invirtió en dólares este año salió perjudicado en el corto plazo porque sus gastos recurrentes son en moneda local.

“Cualquier instrumento en dólares que te haya rendido menos de 11% generó una rentabilidad en soles negativa”, afirmó.

Los inversionistas en general buscan el dólar a modo de diversificación, pero particularmente entre los peruanos, también para protegerse ante una eventual depreciación de su moneda, pues en el pasado el país sufrió periodos de hiperinflación.

“La moneda más dura a nivel global es el dólar, por eso la mayoría de los ahorros en el mundo están en esa divisa”, señaló Jorge Ramos, Chief Capital Markets & Investor Relations Officer de Fibra Prime.

Este año se ha caracterizado por la caída del dólar. (Foto: Jacob Wackerhausen / iStock)

Horizonte

Tanto Ramos como Gamboa coincidieron en que en un horizonte de largo plazo tiene sentido mantener por lo menos una parte del portafolio en dólares, pues históricamente el billete verde ha demostrado estabilidad, pese a los vaivenes en el corto plazo y a retrocesos como el de este año.

Por su parte, Marco Contreras, jefe de research de Kallpa SAB, aclaró que la pérdida de la inversión en dólares solo se concreta si surge una necesidad de liquidez inmediata.

“(Solo se genera la pérdida) si es que (la persona) liquida y hace el cambio a soles”, dijo.

Pero, si la persona mantiene la inversión en dólares, en lo corrido del año esta se habrá desvalorizado, en promedio, 4.5%, según MC&F e IFEL.

Inflación

Hasta noviembre, los instrumentos financieros analizados por MC&F e IFEL reportaron pérdidas promedio de 0.5%. Además, el 44.7% de las alternativas registró rendimientos por encima de la inflación acumulada (1.1% en el periodo de análisis).

El citado reporte calcula los rendimientos de todos los productos de inversión en soles, con el fin de que puedan compararse (con los denominados en dólares).

Al cierre de noviembre el dólar retrocedía 10.5% ante el sol, variación porcentual que subsiste a la fecha, de acuerdo con el BCRP.

Una gran cantidad de opciones de inversión a nivel local están denominadas en dólares, como los fondos mutuos, en los que representan el 70%.

Bolsa de Lima

Al analizar individualmente por instrumento, los tres que más rindieron en el año están vinculados a la Bolsa de Valores de Lima (BVL), según la consultora.

La alternativa que más ganó (36.7% entre enero y noviembre) fue un ETF (de Van Eck El Dorado) que invierte predominantemente en instrumentos con las mismas características o que sean sustancialmente idénticos a las acciones listadas en la BVL.

Le siguen el Índice General y el Índice Selectivo de la plaza limeña, con rendimientos de 34.6% y 29.5%, en cada caso, en el periodo de análisis.

Ramos explicó que con los recortes de la tasa de interés de referencia por parte de la Fed de EE.UU. se generan presiones a la baja sobre el dólar frente al resto de monedas. A su vez, eso impulsa el precio de los commodities, lo que favorece una bolsa minera como la limeña.

Adicionalmente, con tasas a la baja en EE.UU. los inversionistas buscan otros mercados en el mundo donde rentabilizar su capital, incluyendo Perú.

Jerome Powell, presidente de la Fed, entidad encargada de decidir los recortes a la tasa de interés de EE.UU. (Foto: Diseñado por Freepik)

Fondos mutuos

Los fondos mutuos registraron una pérdida promedio de 1.1% en lo que va del año. Sin embargo, esta categoría muestra una dispersión considerable en sus resultados, pues oscilan entre -24.8% y 26.8%.

El fondo mutuo que más rindió (26.8%) fue uno que invierte en acciones latinoamericanas.

Al 15 de diciembre, la bolsa limeña siguió acumulando ganancias, con un alza de 44.11% en el año en su Índice General.

El segundo fondo mutuo que más rindió fue uno que apuesta por acciones que cotizan en la BVL.

Lo anterior va en línea con los rendimientos observados en las bolsas de la región. Entre enero y noviembre del 2025, las plazas de Chile, Colombia, México y Brasil reportaron ganancias de 50.95%, 50.28%, 32.83% y 32.25%, respectivamente.

En contraste, los fondos mutuos con mayores pérdidas correspondieron a productos sofisticados que invierten, por ejemplo, en notas estructuradas, o que están dirigidos a inversionistas institucionales. Además, tienen como común denominador que son alternativas en dólares.

Rendimiento de cuentas en el sistema financiero

Los depósitos en soles en entidades financieras tuvieron un rendimiento promedio de 3.5% entre enero y noviembre de este año. La mayor rentabilidad la exhibieron las cuentas en soles en las financieras (promedio de 4.8%), seguidas por las de cajas municipales (3.8%) y bancos (3.2%), según MC&F e IFEL.

En contraste, los depósitos en dólares reportaron un rendimiento negativo de 7.9%, como media.

“Si (en lugar de ir a un depósito a plazo) hubieras invertido en la bolsa estadounidense, tendrías rentabilidad solarizada de 5% (o más), ya no negativa al menos”, refirió Javier Gamboa, de Rimac Seguros.

Los analistas consultados coincidieron en que este año ha sido favorable para la renta variable (acciones), en general, es decir, para los activos de riesgo, por las menores tasas de interés.

El S&P 500, al cierre de noviembre, acumulaba un alza de 17.81% en el año. Así, Wall Street desde hace varios meses dejó atrás el bache ocasionado por el anuncio de los aranceles “recíprocos” de Donald Trump.

Como se observa en la tabla inferior, las opciones que más perdieron en el año fueron: SF Nota Estructurada X Scotia Fondos, Scotia Fondo Premium $ Scotia Fondos, SF Institucional Renta $ VII Scotia Fondos, SF Institucional Renta $ V Scotia Fondos y Scotia Depósito Disponible $ Scotia Fondos.

