Credicorp ya reportó una rentabilidad patrimonial (ROE) de 19.7% en el tercer trimestre, señala Inteligo SAB.
Credicorp ya reportó una rentabilidad patrimonial (ROE) de 19.7% en el tercer trimestre, señala Inteligo SAB.
Únete a nuestro canal
Newsletter Tu dinero
Zulema Ramirez Huancayo
mailZulema Ramirez Huancayo

Credicorp, el holding financiero peruano que opera en la región y dueño de subsidiarias como BCP, Mibanco, Pacífico Seguros, Prima AFP y Credicorp Capital, reportó un buen desempeño durante el 2025.

TE PUEDE INTERESAR

Casas de bolsa agilizarán apertura de cuentas de inversión en BVL, ¿para quiénes?
Inversionistas de la BVL se sofistican cada vez más y así buscan ganar con Trump
BVL: ¿Cuál es la nueva opción para los inversionistas peruanos?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.