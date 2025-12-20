Así, su acción muestra un incremento de 54.3% en lo que va del año, situándose en un precio de US$ 281 al 18 de diciembre.

“Actualizamos nuestro precio objetivo -de Credicorp- a US$ 315 desde US$223 (+41%) y actualizamos nuestra recomendación a comprar”, sostiene Inteligo SAB.

Si bien el entorno político local puede generar episodios de volatilidad en el corto plazo debido a las elecciones presidenciales en 2026, Credicorp presenta una sólida posición de capital, elevada cobertura de provisiones y liderazgo en el sistema financiero peruano, sostiene la SAB.

En esta línea, la acción del holding representaría una oportunidad de inversión y no un rally agotado.

Según la SAB, desde la última actualización en diciembre del 2024, las expectativas económicas han mejorado reflejándose en una aceleración del crecimiento del PBI hacia 3.1%-3.3% en 2025, así como en una recuperación del crecimiento de largo plazo de la demanda interna.

Este entorno más favorable ha sentado las bases para una mejora gradual del ciclo crediticio y de la rentabilidad del sistema financiero.

Asimismo, se proyecta una mejora en los resultados del segmento de seguros, con un crecimiento sostenido a largo plazo del 5.1%, impulsado por un incremento en las primas ganadas, señala Inteligo.

Rentabilidad

Como resultado, se prevé una mejora estructural de la rentabilidad, con un ROE convergiendo hacia niveles de 20% en los próximos años, por encima del costo de capital estimado en 11.3%.

La SAB indicó que Credicorp ya reportó un ROE de 19.7% en el tercer trimestre, confirmando que la recuperación de la rentabilidad no responde a factores transitorios, sino a un cambio más profundo en su perfil operativo.

“Para 2025, proyectamos una utilidad neta de S/ 6,932 millones”, calcula.