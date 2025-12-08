Los cambios realizados al reglamento de financiamiento participativo financiero permitirán promover proyectos de mayor magnitud.(Foto: Andina)
Los cambios realizados al reglamento de financiamiento participativo financiero permitirán promover proyectos de mayor magnitud.(Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter Tu dinero
Zulema Ramirez Huancayo
mailZulema Ramirez Huancayo

Los peruanos tienen acceso a diversos instrumentos de inversión en la actualidad, uno de ellos es el mercado inmobiliario no solo de forma directa, sino a través fondos o bajo modalidades como el financiamiento participativo financiero.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.