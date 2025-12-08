El crowdfunding no ha registrado mucho dinamismo en los últimos años, pese a la regulación implementada para respaldar estas operaciones. Sin embargo, recientes ajustes en la norma podrían impulsar el financiamiento de proyectos, señalan analistas.

Los cambios realizados al reglamento permitirán promover proyectos de mayor magnitud, sobre todo, de medianos desarolladores en el mercado de inmuebles, dijo Gerardo Loaiza Cofundador de Prestópolis.

Asimismo, se podrán anunciar las participaciones en el mercado y venderlas a otros inversionistas, dijo. Con ello se puede dinamizar el ingreso de nuevos participantes al mercado, porque ahora encontrarán liquidez, señaló.

El especialista sostuvo que, actualmente, el inversionista que adquirió una participación debe quedarse hasta que termine el contrato.

Prestopolis es la segunda empresa con operaciones de financiamiento participativo financiero en el país. Recientemente, acaban de lanzar el primer proyecto en Lima Moderna y planean nuevos proyectos, adelantó Loaiza

“Tenemos planificados dos nuevos proyectos en Surquillo y Barranco, con un ticket de ingreso desde US$ 100, aunque el promedio de inverisón es de US$ 3,000 a US$ 5,000″, comentó.

El especialista detalló que los fondos provienen de profesionales relativamente jóvenes que buscan generar ingresos en el mercado inmobiliario y bajo mecanismos relativamente nuevos como crowdfunding.

“Incluso, algunos partícipes llegan a invertir hasta US$ 10,000″, destacó.

Sobre la rentabilidad, Loaiza indicó que la rentabilidad en dólares podría ser de 10% anual, tomando el dato histórico.

