“El sistema financiero mantiene amplios niveles de liquidez, respaldados por el fuerte crecimiento de los depósitos —especialmente en soles—, asociados a los retiros de los fondos de pensiones", sostiene el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

El ente emisor señaló que los depósitos en soles crecieron 15.1% en los últimos 12 meses, impulsados por el aumento de los depósitos de personas vinculado a los retiros de fondos previsionales realizados hasta inicios de año.

Esta mayor disponibilidad de recursos ha fortalecido la liquidez de las entidades financieras y favorecido la captación de ahorro, refieren especialistas.

Las personas que actualmente realizan retiros de sus cuentas de AFP pertenecen, en promedio, a segmentos de mayores ingresos, debido a que muchos afiliados con ingresos medios ya agotaron los montos disponibles para retirar en procesos anteriores, comentó Yang Chang, docente de la Universidad de Piura.

Este nuevo perfil de afiliados estaría destinando los recursos principalmente al ahorro y la inversión, en lugar de utilizarlos para consumo, dijo.

Así, explicó, los fondos retirados suelen mantenerse en cuentas de ahorro mientras los titulares evalúan oportunidades de inversión o los canalizan hacia instrumentos como fondos mutuos, acciones o depósitos a plazo, dependiendo de su tolerancia al riesgo.

Ronald Casana, representante del Colegio de Economistas de Lima, sostuvo que algunas de las familias que han retirado sus ahorros para la vejez durante la última liberación de fondos no están buscando, necesariamente, una rentabilidad.

“Ellos prevén un entorno de incertidumbre, quieren tener el dinero al alcance ante una crisis y no retenido en la AFP”, expresó el economista. ​

Los retiros solicitados en el último proceso ascendieron a S/ 24,553 millones, recursos que, en buena medida, han terminado reforzando los depósitos bancarios y otras alternativas de ahorro e inversión fuera del sistema previsional.

Previo al proceso, Scotiabank estimó que cerca del 60% de los fondos liberados irían a cuentas de ahorro.

Unas entidades ofrecen tasas atractivas para captar estos recursos por un buen tiempo.

Rentabilidad

Desde una perspectiva financiera, ahorrar estos recursos representa una mejor alternativa que destinarlos al gasto inmediato, refiere Chang.

Asimismo, destaca que diversas entidades financieras han lanzado productos con tasas de interés más atractivas para captar estos fondos, buscando que los clientes mantengan el dinero depositado por períodos más prolongados.

Para Casana, otras entidades se benefician de un menor pago de tasa a los depositantes, pues algunas cuentas transaccionales no ofrecen un retorno por mantener el dinero.

“A la par, se favorecen del uso de sus aplicativos para pagos de servicios con el dinero que ingresa a estas cuentas. Han crecido mucho los ingresos por este tipo de pagos”, añadió. ​​

Impacto

El BCRP advierte, además, que el impacto sobre el sistema privado de pensiones ha sido significativo.

Las AFP no han logrado retomar la trayectoria de crecimiento observada antes de la pandemia debido a los sucesivos retiros extraordinarios aprobados por el Congreso.

Según cifras del emisor monetario, el patrimonio administrado por las AFP alcanzó un máximo histórico de S/ 175,000 millones en enero de 2020, pero desde entonces se ha reducido en 34%, equivalente a cerca de S/ 60,000 millones.