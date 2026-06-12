El ente emisor señaló que los depósitos en soles crecieron 15.1% en los últimos 12 meses. (Foto: ANDINA)
El ente emisor señaló que los depósitos en soles crecieron 15.1% en los últimos 12 meses. (Foto: ANDINA)
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Zulema Ramirez Huancayo
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Mientras las AFP continúan sintiendo el impacto de los retiros extraordinarios de fondos previsionales, el sistema financiero peruano ha encontrado en estos recursos un impulso para fortalecer su liquidez.

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