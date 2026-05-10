Congreso: presentan proyecto de ley para retirar hasta 22 mil soles de la AFP. Foto: Difusión.
Congreso: presentan proyecto de ley para retirar hasta 22 mil soles de la AFP. Foto: Difusión.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Este potencial noveno desembolso se suma a otras propuestas similares que ya están en trámite dentro del Legislativo, como una similar del congresista Guido Bellido (presentada también este mes) y otra más del legislador Américo Gonza, de febrero.

En el caso de la propuesta de Palacios, la congresista señala que su propuesta se justifica por los efectos de la “desaceleración económica, el incremento del costo de vida y la vulnerabilidad financiera de los hogares”.

LEA TAMBIÉN: Congreso propone noveno retiro de AFP y plantea devolución total a herederos

En su exposición de motivos, la legisladora recuerda también los datos recientes reportados desde el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) respecto a la pobreza monetaria en el 2025, que alcanzó al 25.7% de la población.

“En este contexto, la protección del ahorro previsional no puede desvincularse de la situación económica concreta de los afiliados. Cuando las condiciones de vida se ven comprometidas por limitaciones estructurales de ingreso, resulta constitucionalmente legítimo habilitar mecanismos que permitan a los ciudadanos acceder, de manera excepcional y voluntaria, a sus propios recursos para afrontar contingencias inmediatas”, sostiene Palacios sobre ello.

TE PUEDE INTERESAR

Ahora Congreso apunta a que aporte a AFP no sea obligatorio: ¿cuál sería el mecanismo?
Si deja de aportar a su AFP por salir de planilla, ¿se pierde este fondo?
AFP elevan inversiones en dólares, ¿qué riesgos tratan de esquivar?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.