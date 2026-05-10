La congresista Margot Palacios ha presentado en el Congreso de la República un proyecto de ley más (14559/2025-CR) que busca el retiro extraordinario de hasta S/ 22,000 (4 UIT) de los ahorros de la Administradora de Fondos de Pensión (AFP), en un plazo de 90 días.

Este potencial noveno desembolso se suma a otras propuestas similares que ya están en trámite dentro del Legislativo, como una similar del congresista Guido Bellido (presentada también este mes) y otra más del legislador Américo Gonza, de febrero.

En el caso de la propuesta de Palacios, la congresista señala que su propuesta se justifica por los efectos de la “desaceleración económica, el incremento del costo de vida y la vulnerabilidad financiera de los hogares”.

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En su exposición de motivos, la legisladora recuerda también los datos recientes reportados desde el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) respecto a la pobreza monetaria en el 2025, que alcanzó al 25.7% de la población.

Si bien se produjo una disminución respecto a lo registrado en 2024 (567 mil personas salieron de la pobreza), Palacios consideró que “esta mejora debe ser analizada con cautela”, ya que la situación es crítica aún en zonas rurales y más de una cuarta parte de los peruanos “aún no logra cubrir el costo de la canasta básica de consumo” (S/ 462 al 2025).

“En este contexto, la protección del ahorro previsional no puede desvincularse de la situación económica concreta de los afiliados. Cuando las condiciones de vida se ven comprometidas por limitaciones estructurales de ingreso, resulta constitucionalmente legítimo habilitar mecanismos que permitan a los ciudadanos acceder, de manera excepcional y voluntaria, a sus propios recursos para afrontar contingencias inmediatas”, sostiene Palacios sobre ello.