Los gobiernos regionales y locales registraron un superávit fiscal conjunto de S/ 5,061 millones durante el primer trimestre del 2026, equivalente al 1.7% del Producto Bruto Interno (PBI) , informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El resultado supera en S/ 1,050 millones al alcanzado en el mismo periodo del 2025, cuando se reportó un saldo positivo de S/ 4,011 millones.

De acuerdo con el Reporte de Seguimiento Trimestral de las Finanzas Públicas y del Cumplimiento de las Reglas Fiscales, el desempeño favorable estuvo acompañado por un incremento de la inversión pública en los gobiernos subnacionales , así como por el cumplimiento de las reglas fiscales por parte de todos los gobiernos regionales.

Regiones cumplen reglas fiscales y lideran avance de inversión pública en primer trimestre | (Imagen: Andina)

El MEF precisó que los 26 gobiernos regionales cumplieron con la regla fiscal que exige que los ingresos corrientes superen a los gastos corrientes no financieros .

Sin embargo, el reporte también identificó desafíos pendientes en el caso de los gobiernos locales, donde aún persisten dificultades para cumplir con esta exigencia.

Según el ministerio, estas evaluaciones forman parte del marco de responsabilidad y transparencia fiscal aplicado a gobiernos regionales y municipales en virtud del Decreto Legislativo N.° 1275, orientado a promover una gestión fiscal prudente y sostenible.

En el mismo periodo, el conjunto de gobiernos regionales y locales acumuló ingresos por S/ 27,655 millones, equivalentes al 9.4% del PBI. A ello se sumó una inversión pública subnacional de S/ 6,748 millones, equivalente al 2.3% del PBI, lo que significó un crecimiento de 8.1% respecto del año anterior.

El mayor dinamismo se observó en los gobiernos regionales, cuya ejecución aumentó 20.7%, impulsada principalmente por proyectos de transporte, educación y salud.

Sobre estos resultados, el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña, sostuvo que el desempeño evidencia la posibilidad de mantener disciplina fiscal sin frenar la inversión pública.

Según indicó, el objetivo es continuar cerrando brechas y fortaleciendo los servicios públicos en las regiones y municipios mediante una gestión financiera responsable .

En esa línea, el titular del MEF señaló que el Gobierno continuará promoviendo el cumplimiento de las reglas fiscales, así como mejoras en la generación de ingresos y en la eficiencia del gasto público, con miras a fortalecer la sostenibilidad financiera de los gobiernos subnacionales y mejorar la ejecución de proyectos de inversión.

No obstante, el ministerio advirtió que aún existen entidades con dificultades fiscales. En particular, informó que 113 gobiernos locales que incumplieron las reglas fiscales correspondientes al 2025 deberán suscribir compromisos de ajuste fiscal, replantear sus presupuestos y ejecutar acciones de saneamiento para recuperar el equilibrio de sus finanzas.