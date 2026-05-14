El Perú tiene en cola una larga lista de proyectos, pero no cuenta con la capacidad para absorberlos ni para priorizar aquellos que podrían generar beneficio masivo a las comunidades, sostuvo recientemente el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Para ejemplificar el escenario, Eloy Durán, viceministro, se concentró en los proyectos de vías: “En el Perú hay 7,122 proyectos en ejecución de vías por S/ 61,000 millones. Pero no hablamos de toda la cartera, solamente lo que está en ejecución. Toda la cartera representa S/ 221,000 millones, imposible de absorber“, explicó durante su intervención.

Añadió: "No tiene sentido tener una red ya desarrollada que da servicios a nivel nacional y departamental si no la acompañamos con las vías locales".

Frente a ello, el MEF ha especificado qué medida se tomará.

Proyectos se despiden

Durán indicó cómo va la agenda antes del cambio de gobierno.

“La próxima semana se aprueba la directiva de desactivación de inversiones y la subsiguiente semana la de cierre y cierre de oficios de inversiones. Se irán de la cartera 120,000 proyectos hasta el 30 de junio. De oficio significa que si no lo cierra la entidad, lo cierra el MEF”, sostuvo durante la presentación del “Proyecto de acompañamiento apara mejorar la gestión de las inversiones públicas en los Gobierno regionales de Arequipa, Junín y Cusco”, a cargo de Videnza Instituto y aliados.

“[Esto] porque están consumiendo recursos que ya no son inversiones. Se está pagando mantenimiento, consultoríaS, seguridad, limpieza. Y esos son gastos permanentes, no de inversión”, agregó.

En esa línea, estableció una comparación entre el manejo local y el manejo ministerial: